Музыкальный выходной в Мурманске, или Два конкурса исполнительского мастерства

В Мурманске в Доме детского творчества им. А. Торцева состоялись два конкурса исполнительского мастерства: ежегодный фестиваль инструментального творчества «Серебряные струны» и конкурс вокально-инструментальных ансамблей «ВИА-магистраль».

Фестиваль «Серебряные струны» проводится в городе Мурманске уже в восьмой раз, сегодня выступили учащиеся детских объединений и студий игры на классической гитаре.

Второй конкурс принял на своей сцене коллективы школы №42 им. Е.В. Шовского, сохранившей традиции музыкального образования обучающихся учреждения, группы Дома детского творчества им. А. Торцева, выпускники которого становились неоднократными победителями и призерами региональных и всероссийских конкурсов и фестивалей музыкального творчества. Дебютировал в конкурсе вновь сформированный вокально-инструментальный ансамбль мурманского лицея №2.

Как сообщает администрация города Мурманска, оценивало конкурсантов профессиональное жюри, лучшие исполнители были награждены дипломами и памятными призами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23743&page=1