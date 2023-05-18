89% жителей Мурманской области поддержали деятельность Кольской АЭСМурманская область присоединится к Всероссийской акции «Ночь музеев»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)18.05.23 13:00

«Мы – граждане России!»: к Всероссийской программе «Движения Первых» присоединится Мурманская область

Всероссийская программа «Движения Первых» «Мы – граждане России!» расширяет географию после успешного старта проекта в апреле. Ко второму этапу, который состоится в День детских общественных объединений, присоединятся ещё 10 субъектов России, в том числе и Мурманская область.

В Мурманске первые паспорта в торжественной обстановке получат активисты «Движения Первых» из Мурманска, Североморска и Кольского района. Паспорта им вручит первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. Вместе с паспортами ребята получат в подарок главный закон страны – Конституцию РФ, которую им вручит первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

Мероприятие пройдёт в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Начало в 14.00

Кроме юных северян участниками торжественного вручения паспортов станут их родители, региональное отделение «Движения Первых» Мурманской области, представители Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области, советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями.

В завершении мероприятия ребятам проведут правовую игру «Главный закон нашей жизни».

- «Движение Первых» стремится сделать вручение паспорта торжественным и запоминающимся событием, воспитывающим чувство патриотизма, поэтому на всей территории нашей страны была запущена акция «Мы – граждане России!». Она приурочена к вручению паспорта гражданина РФ подросткам, достигшим 14 лет и получающим его впервые. Акция позволяет ребёнку почувствовать себя частью большой страны, –рассказала председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодёжи Мурманской области Мария Чернышева.

«У программы «Движения Первых» «Мы – граждане России!» фантастическая динамика. После ее запуска в День космонавтики в 10 пилотных субъектах страны, мы получили огромное количество запросов на проведение торжественных церемоний вручения паспортов от других регионов. Теперь их уже 20! Впереди ещё много работы, но мы обязательно сделаем так, чтобы мероприятия программы стали незабываемым событием в жизни каждого юного гражданина России», – подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодёжи Григорий Гуров.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, российское движение детей и молодёжи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Своё название «Движение Первых» получило по итогам голосования на I съезде Российского движения детей и молодёжи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность Движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

Фото: https://gov-murman.ru

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Каждый третий опрошенный мурманчанин работает не по специальности
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОДМурманский морской торговый порт: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»
-

Последние комментарии

Алина
13.05.23 12:22
Возможности и потенциал большие. Их бы еще под личный контроль Валентины Ивановны!
Комментарий к новости:Валентина Матвиенко отметила, что Мурманская область – регион с большими возможностями и потенциалом
Лариса
10.05.23 21:59
Не постесняется влезть в вашу жизнь и вынести ваши проблемы на всеобщее обозрение. Не доверяйте ей.
Комментарий к новости:Не судить людей раньше времени – главная установка в работе психолога Ирины Громовой
Лидия
10.05.23 15:00
Правильно. Коммунист должен жить интересами трудящихся, понимать их проблемы, а не игнорировать их.
Комментарий к новости:У коммунистов маленькая победа
-Правовая консультация (18+)Кибербуллинг и карьера: как онлайн-травля может повлиять на трудоустройство
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области в апреле отмечался наибольший рост цен на овощи, стеклянную посуду и услуги беспроводной радиосвязи-PRO Валюту (16+)Цены на нефть опускаются, курс доллара незначительно растёт к евро-PRO Энергетику (18+)89% жителей Мурманской области поддержали деятельность Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 18 мая-PRO Нефть и газ (18+)Значительное снижение объёмов перевозки нефти и нефтепродуктов в январе-марте 2023 года ОЖД перекрывает другими грузами-PRO Законы (18+)Госдума денонсировала Договор об обычных вооруженных силах в Европе
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика