«Мы – граждане России!»: к Всероссийской программе «Движения Первых» присоединится Мурманская область

Всероссийская программа «Движения Первых» «Мы – граждане России!» расширяет географию после успешного старта проекта в апреле. Ко второму этапу, который состоится в День детских общественных объединений, присоединятся ещё 10 субъектов России, в том числе и Мурманская область.

В Мурманске первые паспорта в торжественной обстановке получат активисты «Движения Первых» из Мурманска, Североморска и Кольского района. Паспорта им вручит первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко. Вместе с паспортами ребята получат в подарок главный закон страны – Конституцию РФ, которую им вручит первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко.

Мероприятие пройдёт в Центре современного искусства «СОПКИ.21А» по адресу: г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, 21а. Начало в 14.00

Кроме юных северян участниками торжественного вручения паспортов станут их родители, региональное отделение «Движения Первых» Мурманской области, представители Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области, советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями.

В завершении мероприятия ребятам проведут правовую игру «Главный закон нашей жизни».

- «Движение Первых» стремится сделать вручение паспорта торжественным и запоминающимся событием, воспитывающим чувство патриотизма, поэтому на всей территории нашей страны была запущена акция «Мы – граждане России!». Она приурочена к вручению паспорта гражданина РФ подросткам, достигшим 14 лет и получающим его впервые. Акция позволяет ребёнку почувствовать себя частью большой страны, –рассказала председатель Совета регионального отделения Российского движения детей и молодёжи Мурманской области Мария Чернышева.

«У программы «Движения Первых» «Мы – граждане России!» фантастическая динамика. После ее запуска в День космонавтики в 10 пилотных субъектах страны, мы получили огромное количество запросов на проведение торжественных церемоний вручения паспортов от других регионов. Теперь их уже 20! Впереди ещё много работы, но мы обязательно сделаем так, чтобы мероприятия программы стали незабываемым событием в жизни каждого юного гражданина России», – подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодёжи Григорий Гуров.

Как сообщает комитет молодёжной политики Мурманской области, российское движение детей и молодёжи образовано по распоряжению Президента России Владимира Путина, его учредительное собрание состоялось 20 июля 2022 года.

Своё название «Движение Первых» получило по итогам голосования на I съезде Российского движения детей и молодёжи в Москве, который проходил с 18 по 20 декабря. Делегаты также утвердили 12 направлений работы и 11 общих ценностей, среди которых «Жизнь и достоинство», «Патриотизм», «Добро и справедливость», «Созидательный труд», «Крепкая семья» и другие. Среди основных миссий участников – «Быть с Россией», «Быть человеком», «Быть вместе», «Быть в Движении», «Быть первыми».

Деятельность Движения направлена на организацию досуга, создание возможностей для всестороннего развития и самореализации, а также профессиональную ориентацию детей.

Вступить в движение можно с шести лет. Участниками могут быть несовершеннолетние, обучающиеся по программам начального общего, основного общего, среднего профессионального и высшего образования.

Фото: https://gov-murman.ru