«Мы – граждане России»: в день рождения региона юным школьникам из Мурманска вручили паспорта

В Центре управления регионом состоялась торжественная церемония вручения паспортов граждан Российской Федерации юным мурманчанам, достигшим 14 лет.

В рамках Всероссийского проекта «Мы — граждане России» документ и памятный подарок вручили начальник УМВД России по Мурманской области полковник полиции Алексей Веселовский и заместитель губернатора Мурманской области Елена Дягилева.

«Сегодня вы получаете важный для каждого жителя нашей страны документ – паспорт гражданина Российской Федерации. И очень здорово, что это знаковое событие проходит в День Мурманской области – региона с действительно бескрайними возможностями, региона, в котором реализуются мощные проекты и открываются новые перспективы для построения карьеры», – обратилась к ребятам вице-губернатор.

Елена Дягилева выразила уверенность в том, что юные северяне свяжут будущее с родной Мурманской областью, в которой уделяется большое внимание созданию новых возможностей в сфере образования, науки, спорте и культуре. В торжественной обстановке паспорта получили 14 школьников, вместе с ними в этот день были их родители, представители Управления по вопросам миграции УМВД России по Мурманской области, советники директоров школ по воспитанию и работе с детскими объединениями.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, программа «Движения Первых» «Мы — граждане России!», реализуемая при активной и всесторонней поддержке Министерства внутренних дел России, стартовала в прошлом году. Всего за время проведения акции с мая 2023 года в Мурманской области паспорта получили более 700 юных северян.

Фото: https://gov-murman.ru