Мы бьёмся за то, чтобы Мурманск всё больше становился логистическим центром для Арктики и перевозок по Севморпути - Андрей Чибис

31 марта заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев провёл совещание по вопросам развития инфраструктуры Северного морского пути, в том числе организации регулярных судоходных контейнерных линий и каботажных перевозок. По каналам видеосвязи в совещании принял участие губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Во вступительном слове Юрий Трутнев напомнил, что правительство России уделяет большое внимание развитию Арктической зоны РФ. В последние несколько лет приняты такие стратегически важные документы, как Указ Президента «Об основах государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до 2035 года» и «Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации». Разработана и внесена в правительство России новая государственная программа развития региона. Масштабному реформированию подверглись законы, регулирующие арктическую предпринимательскую деятельность, благодаря чему российская Арктика стала крупнейшей в мире экономической зоной. Активизировалась работа по развитию Северного морского пути: за последние пять лет объём перевозок по нему увеличился в 5,5 раз и в прошлом году составил 33 млн тонн в год. Президентом поставлена задача довести эту цифру до 80 млн.

«Необходимо помнить, для чего мы это делаем. Наша первоочередная задача – создать комфортные условия для жизни и работы людей в Арктике. В силу суровых климатических условий, низкой плотности транспортной инфраструктуры, недостаточной протяженности железных дорог, автомобильных дорог с твёрдым покрытием морские и речные перевозки часто становятся безальтернативным вариантом доставки грузов в отдаленные северные регионы, осуществления северного завоза, вывоза добытых в Арктической зоне ресурсов», – отметил Юрий Трутнев.

Вице-премьер также подчеркнул, что основным компонентом мировой морской торговли и логистики являются контейнерные перевозки. В связи с развитием российского ледокольного флота, удлинением периода навигации, мерами по развитию Северного морского пути, которые принимает правительство России, появляется возможность организации транспортировки конкурентоспособных контейнерных грузов, в том числе каботажных перевозок по национальному арктическому маршруту.

Аргументы Юрия Трутнева поддержал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Важно реализовать пилотный регулярный маршрут, организовать каботажные перевозки с тем, чтобы показать всему миру, что это работает. И, таким образом, поменять отношение участников рынка, в том числе стивидорных и страховых компаний, к этому маршруту – не как к сложному и чему-то необычному, а сделать Северный морской путь стандартным мейнстримовым маршрутом», – пояснил министр.

Предложения о создании регулярного контейнерного маршрута в пилотном режиме было поддержано главами приморских регионов.

«Это позволит учесть потребность арктических и дальневосточных регионов на морском пути от Санкт-Петербурга до Владивостока в модернизации морской и прибрежной инфраструктуры с созданием западного и восточного центров управления грузами по СМП», – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на совещании было отмечено, что контейнерные перевозки по Севморпути уступают по экономической эффективности транспортировке грузов через Суэцкий канал, однако достаточно рентабельны, чтобы быть реализованными на принципах государственно-частного партнерства и стать основой для получения масштабной макроэкономической отдачи. Юрий Трутнев поручил Минвостокразвития России и госкорпорации «Росатом» провести анализ стоимости перевозок по Северному морскому пути и представить в Правительство России предложения, обеспечивающие конкурентоспособную себестоимость.

Комментируя итоги совещания, губернатор Мурманской области отметил высокий потенциал порта Мурманск в предполагаемой схеме арктической логистики.

«Федеральное правительство принципиально поддерживает развитие портовой инфраструктуры не только в географической акватории Севморпути, но и портов западнее и восточнее. Порт Мурманск является одним из ключевых с учётом своих конкурентных преимуществ – глубоководности, незамерзаемости и наличия инфраструктуры, которая здесь уже есть и развивается. Я доложил о том, что и Мурманский транспортный узел, и тот проект, который готовит «Русатом Карго», и проекты других новых терминалов – «Морской терминал Тулома», терминал «Ударник» компании «Норебо», которые являются резидентами ТОР, – всё это даёт, безусловно, новый импульс развитию логистики в Арктике, увеличению грузопотока. И, конечно, для Мурманска это совершенно другого уровня перспектива развития логистического потенциала. Было дано поручение сформулировать набор предложений – что для этого нужно, в том числе со стороны регионов. Мы активно в эту работу включены и бьёмся за то, чтобы Мурманск всё больше становился логистическим центром для Арктики и перевозок по Севморпути», – подытожил Андрей Чибис.