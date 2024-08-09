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Мурманская область. Арктика (16+)09.08.24 13:30

«Мы бьёмся за то, чтобы предприятие получило новую жизнь»: губернатор Андрей Чибис на встрече с коллективом судоремонтного завода «10 СРЗ»

Вчера в ходе рабочего визита в ЗАТО Александровск губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл встречу с коллективом старейшего судоремонтного завода Объединённой судостроительной корпорации на северном побережье Кольского полуострова – «10 СРЗ» и сотрудниками СПТБ «Звёздочка». Лейтмотивом встречи стали вопросы, касающиеся будущего судостроительной отрасли и судьбы предприятия.

Открывая встречу, губернатор подчеркнул, что правительством Мурманской области ведётся разработка проекта по развитию гражданского судоремонта и судостроения в Мурманской области, в том числе на базе предприятия «10 СРЗ». С потенциальными инвесторами проводятся встречи, обсуждения. Предложения по модернизации предприятия уже поддержал первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров в ходе своего визита в Мурманскую область в июле этого года.

«Я очень надеюсь, что то, чем мы сегодня занимаемся, получится. О конкретных мероприятиях говорить ещё рано, но хочется, чтобы у предприятия с богатой историей появилось будущее. Мы бьёмся за то, чтобы предприятие получило новую жизнь. Так, уже отрабатываем тему вывода территории завода из ЗАТО, чтобы начать работы», – сообщил Андрей Чибис.

Также в ходе встречи главе региона поступили вопросы, касающиеся благоустройства населённых пунктов ЗАТО.

Так, один из жителей обратил внимание на ремонт двух участков дорог в Полярном – проезда от дома №5 по улице Гагарина к магазину «Пятёрочка» и участка у дома №8 по улице Героев Тумана – от ВАИ до перекрёстка улиц Душенова – Гагарина.

Губернатор подчеркнул, что благодаря программе реновации ЗАТО населённым пунктам с дислокацией военнослужащих уделяется повышенное внимание.

«Нам удалось добиться решения президента по программе реновации ЗАТО, – хотя это немалые деньги для военных гарнизонов. Уже сейчас, не дожидаясь федеральных денег, мы запустили фактическую реализацию мероприятий. Так, уже ремонтируются дома, далее будем активно ремонтировать и дороги: только в ЗАТО Александровск на эти цели мы заложили огромную сумму – 900 млн рублей», – сказал Андрей Чибис и поручил главе ЗАТО Александровск Ильясу Мазитову проверить, чтобы все указанные на встрече участки дорог были включены в план.

Ещё один вопрос касался организации вывоза мусора с территорий общего пользования и дорог, а также обустройства дополнительных площадок для крупногабаритного мусора.

«Это важная тема. Что бы мы не делали, как бы ни благоустраивали, если нет элементарной чистоты, то качество жизни сразу резко падает. Вопрос должен быть решён», – сказал губернатор, обращаясь к Ильясу Мазитову.

В числе волнующих вопросов – обустройство зоны отдыха с установкой лавочек и освещения на Тропе здоровья в Снежногорске. Ильяс Мазитов сообщил, что проект по обустройству данной территории есть, решается вопрос с источниками финансирования.

Одна из жительниц – сотрудница Центра занятости поблагодарила губернатора за проект «Работа рядом».

«Благодаря вам более 300 мальчишек и девчонок выходят на работу, очень гордятся, стоят в очереди, чтобы её получить, и приносят домой первые, честные, настоящие, трудовые, не теневые деньги. Спасибо!» – поблагодарила жительница ЗАТО.

Глава региона подчеркнул, что это действительно важный воспитательный проект.

«Приезжая в разные города, я общаюсь с ребятами. И они подтверждают – это правда здорово, потому что, во-первых, очень неплохо получают – до 40 тысяч рублей, во-вторых, мы проводили опросы, многие из них приносят заработанные деньги в семью, а для них это очень важно. А ещё они приучаются к труду, делая наши города и посёлки чище», – отметил Андрей Чибис.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, в рамках встречи также состоялась церемония награждения отличившихся работников предприятий Благодарственными письмами губернатора Мурманской области.

Все поступившие в ходе встречи вопросы взяты на контроль руководством ЗАТО Александровск и профильными ведомствами.

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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