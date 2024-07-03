Мы будем верстать план задач по Ловозерскому району, безусловно, с учётом мнения жителей - губернатор Андрей Чибис

2 июля в рамках рабочей поездки губернатор Андрей Чибис осмотрел социальные и инфраструктурные объекты в селе Ловозеро и городском поселении Ревда.

На въезде в село АО «Корпорация развития Мурманской области» и ООО «Атлас- Ловозеро» реализуют инвестиционный проект - комплекс придорожного обслуживания. Общий объём финансирования составляет около 30 млн рублей. В селе появилась долгожданная модульная АЗС, а также новое заведение общепита, в перспективе - создание площадки для технических услуг владельцам автомобилей.

Затем глава региона посетил молодёжное пространство «СОПКИ.СПОРТ», расположенное в Ловозерском Центре развития культуры и досуга. Пространство открылось в 2022 году в рамках стратегического плана «На Севере – жить» и за это время стало точкой притяжения не только молодых, но и всех жителей села, – спортивного оборудования хватает для занятий спортом жителей всех возрастов.

Ловозерский музей является единственным музеем о российских саамах не только на территории Кольского полуострова, но и на территории всей России. Для более эффективного функционирования, приобщения северян и гостей региона к самобытной культуре коренного малочисленного народа саамов для музея, который является территориальным отделом истории, культуры и быта Кольских саамов Мурманского областного краеведческого музея, приобретены современные технические средства осуществления экспозиционно-выставочной деятельности. Это стало возможным благодаря стратегическому плану «На Севере – жить».

В Ревде, где расположены объекты Ловозерской центральной районной больницы, глава региона осмотрел поликлинику, где в прошлом году закончен капитальный ремонт, – здание стало соответствовать всем современным нормам приёма пациентов. Для нужд самой больницы приобретено специализированное медицинское оборудование, а также автомобили, в том числе высокой проходимости.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис отметил, что региональному правительству удалось добиться нескольких принципиально важных решений, которые придадут новый импульс Ловозерскому району. Первое, это разработка литиевого месторождения, которая даст рост экономики и всей Мурманской области и района на многие десятилетия вперёд. Второе, это деприватизация ГОКа и передача его «Росатому»: до этого был прямой риск банкротства предприятия. У «Росатома» уже есть программа развития предприятия, начались вложения в его модернизацию, в новые рабочие места.

«На этом фундаменте можно смело ставить задачи по дальнейшему развитию района, улучшению качества жизни его жителей. Люди видят серьёзные изменения, которые произошли в районе в целом и в населённых пунктах. Мы планомерно приводим объекты в порядок, и наша основная задача - продолжать эту работу. Важно, что люди сами формулируют, что должно войти в план «На Севере – жить» в ближайшую пятилетку. Поэтому мы будем верстать план задач по Ловозерскому району, безусловно, с учётом мнения жителей», - подчеркнул глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru