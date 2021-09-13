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Мурманская область. Арктика (16+)13.09.21 12:00

«Мы чествуем тех, кто своим примером показывает, что такое – быть здоровым»: Андрей Чибис наградил победителей конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда»

В мурманском спорткомплексе «Долина Уюта» в рамках спортивного фестиваля «На Севере – спорт» подведены итоги и награждены победители и призёры онлайн-конкурсов «Народный тренер» и «Народная команда». Награды лучшим спортсменам-любителям области вручил губернатор Андрей Чибис.

Онлайн-конкурсы «Народный тренер» и «Народная команда» проводились в регионе в течение лета. Участникам необходимо было с 1 мая по 31 июля организовать физкультурную работу среди населения собственными силами отдельно от трудовой деятельности, заполнить всю необходимую информацию на портале «Наш Север», вести календарь мероприятий и публиковать отчеты по ним. Победители и призёры определялись среди 13 тренеров и 6 команд.

«Сегодня мы чествуем тех, кто помогает и своим примером показывает, что такое – быть здоровым. Наших активных тренеров, которые в летние месяцы, не жалея своего времени и сил, вовлекали в спортивный, здоровый образ жизни жителей нашего региона. Которые тренировали их на разных площадках, а потом благодарные люди голосовали за них. Давайте скажем им спасибо!», – сказал Андрей Чибис, приветствуя спортсменов и гостей праздника.

Лучшим народным тренером Мурманской области стал кировчанин Сергей Шимбуев, Мастер спорта международного класса по фристайлу. Второе место занял горнолыжник, Мастер спорта России Андрей Пысин из Апатитов, а третье – конькобежец, Мастер спорта Сергей Зыкин из Оленегорска. Все три спортсмена в течение лета проводили для желающих активные тренировки, развивающие необходимые в зимних видах спорта качества – силу, скорость, выносливость, координацию.

Первое место среди народных команд занял футбольный клуб «Кандалакша», «серебро» получила команда по пейнтболу «Полярные волки» из Апатитов, а «бронзу» – мурманские регбисты из клуба «Северный Рубеж».

Победителям были вручены денежные сертификаты.

Помимо подведения итогов конкурсов, в Долине Уюта прошли массовые состязания бегунов и велосипедистов, победители которых также получили заслуженные награды. Завершился спортивный праздник концертом группы «Дабро», сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

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