Мы должны достичь запланированных результатов, а жители региона получить более высокое качество жизни - Оксана Демченко

На заседании правительства Мурманской области первый заместитель губернатора Оксана Демченко подвела итоги реализации национальных проектов в регионе за семь месяцев.

В 2020 году к вводу готово 307 объектов. Это 255 дворов и общественных пространств, 40 объектов дорожной деятельности, 5 спортивных площадок, 7 объектов капительного строительства: школа в Североморске, 5 спортивных объектов, водозаборные сооружения в Туломе.

Как отметил губернатор Мурманской области Андрей Чибис, пандемия и введенные ограничения не сказались критично на темпах реализации соответствующих национальных проектов.

«Хочу поблагодарить вас за такую жесткую координацию, контроль реализации нацпроектов и, конечно же, прошу всех мобилизоваться для того, чтобы завершить этот год надлежащим образом. Мы также должны сделать так, чтобы контракты заключались вовремя не только по нацпроектам, но и по всем региональным проектам и программам», – подчеркнул глава региона.

В рамках проекта «Здравоохранение» в 12 медицинских учреждениях региона (г. Мурманск, г. Апатиты, г. Кировск, г. Оленегорск, г. Мончегорск, ЗАТО г. Североморск, Кандалакшский район, Кольский район, Печенгский район) поставили медицинское оборудование на сумму 56,7 млн рублей. Еще 185,4 млн рублей потратили на социальную поддержку медицинских и социальных работников. На оказание медицинской помощи онкологическим больным выделили 912,5 млн рублей. В регионе начали пилотный проект по лекарственному обеспечению пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Врачи выписали уже более 400 рецептов для получения бесплатных медикаментов. Поддержка санитарной авиации позволила врачам эвакуировать 146 человек из труднодоступных населенных пунктов.

В рамках проекта «Демография» обеспечили финансовую поддержку семьям при рождении детей на 828,9 млн рублей. В 2020 году жители региона получат пять обновленных объектов спорта, а в 2021 году – пять новых детских садов.

В проекте «Образование» одно из масштабных достижений – это строительство трех новых школ, которые откроются в период 2020-2022 гг. Создан мобильный технопарк «Кванториум» для обучения детей по научно-техническим программам в селах и малых городах. Для развития дополнительных программ открыли 829 новых мест в 25 образовательных организациях муниципалитетов. Для мурманской коррекционной школы №1 закупили мебель, конструкторы, диагностические материалы (7,8 млн рублей). В 29 центрах «Точки роста» поставили 3D-принтеры, шлемы виртуальной реальности, ручные, электрические и механические инструменты (36,9 млн рублей). В ЗАТО Видяево и Кандалакшском районе отремонтированы спортивные залы. Для спортивных объектов закупили теннисные столы, оборудование для фитнеса и тренажерного зала по функциональному многоборью (6,05 млн рублей).

Благодаря нацпроекту «Культура» переоснастили 3 библиотеки в Мурманске, Мончегорске и Апатитах (20 млн рублей), создали 3 виртуальных концертных зала в Мончегорске, Ковдоре и Полярном (7,98 млн рублей) и мультимедиа-гид по выставочным проектам, при посещении которого возможно получение информации с использованием технологии дополненной реальности – выставка «Археология Кольского Севера», выдали 27 грантов (18,7 млн рублей) некоммерческим организациям и физическим лицам на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности.

По проекту «Жилье и городская среда» в девяти муниципальных образованиях (г. Мурманск, г.п. Зеленоборский, г.п. Кандалакша, г.п. Молочный, г. Полярные зори, г.п. Никель, г. Кировск, г.п. Умба, г. Мончегорск) расселили более 70% от запланированного целевого показателя 2020 года 12,02 тысяч кв. м. Дворовые территории привели в порядок на 76,4%. Завершили работы на 71 объекте. По общественным территориям завершили работы на пяти объектах. Плановый показатель по вовлечению граждан в решении вопросов развития городской среды перевыполнен на 165%.

Промежуточный итог проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» – завершение ремонта восьми региональных автомобильных дорог и пяти городских. Это 43,93 км полотна стоимостью порядка 570 млн рублей. В Коле также завершен ремонт пяти улиц – 2,263 км (25,776 млн рублей).

Для решения задач проекта «Экология» правительство области получило субсидию на поддержку работы регионального оператора по обращению с отходами в размере 95 млн рублей. В этому году в регион привезли 3 единицы лесохозяйственной техники и 13 единиц лесопожарной техники (23,82 млн рублей). Ущерб от лесных пожаров удалось снизить.

«Сегодня я рассказываю о промежуточных итогах. Год не завершен, а у нас уже есть конкретные результаты и успехи. Все 10 проектов в равной степени важны, потому что каждый из них отвечает на потребности общества: от качества обращения с отходами до образования детей. Хочу отметить, что все проекты реализуются благодаря личной вовлеченности их руководителей и кураторов. Большой значение имеет и участие глав муниципалитетов, которые контролируют реализацию проектов на местах. Мы должны достичь запланированных результатов, а жители региона получить более высокое качество жизни – это наша общая цель», – отметила Оксана Демченко.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, всего в Мурманской области реализуется 10 национальных проектов: «Здравоохранение», «Демография», «Образование», «Культура», «Жилье и городская среда», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Экология», «МСП», «Цифровая», «Международная кооперация и экспорт».

В рамках национальных проектов на территории 16 муниципалитетов Мурманской области реализуется 49 региональных проектов. Общий бюджет на 2020 год составил 14,5 млрд рублей.