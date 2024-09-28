«Мы должны сделать Мурманскую область центром подготовки кадров для всей Арктики»: Андрей Чибис обозначил задачи развития сферы занятости населения в рамках плана «На Севере – жить» на ближайшие 5 лет

Вчера на заседании правительства Мурманской области рассмотрели реализацию комплекса мероприятий в сфере занятости населения. Губернатор Андрей Чибис подчеркнул, что с 2019 года в рамках системной работы по плану «На Севере – жить» удалось добиться существенных результатов: в 3,8 раза снизили число безработных, в 3,2 раза снизили уровень регистрируемой безработицы – до 0,5%. Уровень безработицы по методологии Международной организации труда снизили в 2,8 раза, сейчас он составляет показатель в 2,8% – что лучше среднероссийского. Также повысили уровень трудоустройства до 64%.

«Все это достигнуто в том числе благодаря сотрудничеству с ключевыми партнерами региона; проекту «Работа рядом» – с момента его запуска в 2020 году мы трудоустроили уже более 30,5 тысячи человек на временные общественно полезные работы. Большое количество студентов и старшеклассников работает в рамках проекта в каникулярный период. Эффективно заработала система социального контракта: только в этом году планируется заключить свыше 1 тысячи контрактов. А также действуют комплексные меры поддержки малого и среднего предпринимательства: количество занятых в этом сегменте экономики составляет более 105 тысяч человек. И многое другое», – перечислил Андрей Чибис.

Мурманская область – в числе первых 17 субъектов страны, в которых в 2023 году успешно завершилась комплексная модернизация Центров занятости населения.

«Мы внедрили новую модель службы занятости для северян и работодателей. Фактически создали экосистему умных сервисов с полным сопровождением для трудоустройства и найма. За этот год трудоустроено более 12 тысяч северян, 5,5 тысячи получили помощь в профориентации. Также мы организуем бесплатное обучение и переобучение для северян от 50 лет, жителей предпенсионного возраста, мам, находящихся в декретном отпуске, ветеранов боевых действий, безработных и находящихся под риском увольнения, и если понимаем, что будут модернизироваться процессы на производстве – людей также переобучаем. В этом году 98% обратившихся приступили к обучению, а если брать общие достижения, то в среднем 76% сохранили занятость или нашли новое место работы после переобучения», – сообщил Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что в стране и регионе есть дефицит специалистов во многих отраслях, поэтому в рамках плана «На Севере – жить» сформирован чёткий перечень шагов для развития. привлечения и сохранения кадрового потенциала в Мурманской области.

«В рамках поручений Президента России Владимира Путина формируется национальный проект «Кадры». С учётом стратегического значения Мурманской области и новых проектов, которые мы уже реализуем, по которым приняты решения, которые готовим и структурируем для реализации, востребованность высококвалифицированных специалистах будет стремительно расти», – подчеркнул Андрей Чибис.

Одним из первых направлений работы губернатор отметил создание качественной системы образования, которая сформирует фундамент кадрового потенциала региона.

«Мы должны сделать Мурманскую область центром подготовки кадров для всей Арктики. Также нужно развивать систему сбережения местных талантов. Чтобы они получали здесь необходимое образование, делали карьеру, оставались жить и работать», – сказал Андрей Чибис. Для этого определен топ-20 приоритетных направлений подготовки, которые будут востребованы в Мурманской области.

В конце августа перечень был представлен в ходе форума «На Севере – жить», где глава региона презентовал обновленную стратегию развития региона на следующие пять лет, созданную с учетом пожеланий жителей.

«Договорились, что топ-20 будет в каждой школе наглядно представлен, чтобы дети точно понимали, какое решение принимать в перспективе, куда идти учиться, чтобы активно работать, реализовывать себя и зарабатывать достойные деньги. Это детально выверенные направления с учетом проектов, которые реализуются в Арктике и нашей области. Важно заточить систему образования под них. Прошу коллег на местах плотно работать с работодателями. Важно, чтобы в колледжах и университетах этому учили, в школе обеспечивали профориентацию исходя из этих 20 приоритетных направлений», – подчеркнул губернатор.

Губернатор отметил, что эффективный маршрут профориентации будет выстроен между всеми ступенями образования – от школы до вуза. Необходимо продолжить закреплять за образовательными учреждениями шефов из числа ключевых работодателей.

«Также продолжим участвовать в федеральной программе «Профессионалитет», в рамках которой не только обновляется инфраструктура и ставится современное оборудование, но и гарантируется трудоустройство студентов. Сегодня мы в числе лидеров по реализации программы в стране. Это хорошая слаженная работа и блока правительства, и Министерства просвещения РФ, наших работодателей и партнеров, которые активно вкладываются. Мы уже видим изменения в колледжах с точки зрения оборудования и образовательной среды, спрос на подготовку в СПО радикально вырос», – отметил глава региона. Также Андрей Чибис поблагодарил Президента России Владимира Путина за поддержку и решение создать кампус мирового уровня в Мурманске: об этом было объявлено на Восточном экономическом форуме в начале сентября.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, ещё одним направлением масштабной работы по развитию кадрового потенциала станет расширение и масштабирование программы «Курс на Север» для привлечения необходимых кадров на предприятия и в социальные сферы.

«Создание условий для сохранения молодёжи и привлечения лучших кадров в Мурманскую область – важная миссия, и здесь не должно быть серых зон, когда за это одно ведомство отвечает, за это – другое. Задача касается каждого: общими усилиями добиться увеличения количества компетентных квалифицированных кадров, которые необходимы для достижения ключевых целей и приоритетов всей страны и нашего стратегического плана «На Севере – жить» на вторую пятилетку», – обратился к коллегам губернатор.

Сергей Дубовой, председатель Мурманской областной Думы, который тоже принимал участие в заседании отметил важность решения этой задачи:

- В этом напрямую заинтересованы все стороны – власть, работодатели, жители области. Очевидны преобразования в сфере занятости Мурманской области, эффективность комплексного подхода. Как результат, снижение уровня безработицы, выстроена модель сотрудничества правительства, образовательных учреждений и предприятий. Для развития нашего Арктического региона необходимы квалифицированные кадры. Молодёжь стремится туда, где есть востребованность, где есть возможность карьерного роста, реализации своих способностей. Новая модель службы занятости Мурманской области позволяет оказывать профессиональное сопровождение ребят буквально со школьной скамьи. У студентов и старшеклассников стал популярным проект «Работа рядом». Проект «Курс на Север» также показал свою действенность – к нам приезжают и остаются работать востребованные специалисты. Правительство и региональный парламент поддерживают желающих связать свою судьбу с Кольским Севером, в том числе и законодательными мерами. На прошедшем заседании Думы принят в окончательной редакции закон, который позволяет гражданам, переехавшим в Мурманскую область из других регионов, получать компенсацию расходов, связанных с переездом не только тем, кто уже заключил трудовой договор до прибытия в Мурманскую область, но и лицам, которые оформили трудовые отношения с работодателем в течение шестидесяти календарных дней после переезда.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/