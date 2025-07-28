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Мурманская область. Арктика (16+)28.07.25 10:15

Мы его теряем: авианосец «Адмирал Кузнецов» будет законсервирован

Российский авианосец «Адмирал Кузнецов» будет законсервирован, удалось узнать «Известиям». В дальнейшем корабль будет либо продан, либо утилизирован. В ходе консервации с авианосца снимут всё важное оборудование и механизмы — их можно будет установить на другие корабли. Затем на «Кузнецове» будут заварены все водозаборные устройства, а корпус подготовлен к длительному хранению, отмечают опрошенные журналистами «Известий» эксперты.

В ближайшее время тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» будет законсервирован — такое решение принято в Главкомате ВМФ России, рассказали «Известиям» информированные источники. По их словам, в дальнейшем корабль будет либо продан, либо утилизирован.

«Мы считаем, что его уже нет смысла ремонтировать. Ему уже 40 лет с лишком, и вещь это крайне дорогостоящая… Я думаю, вопрос будет решен в том плане, что будет либо продан, либо утилизирован», — сообщил «Коммерсанту» перед церемонией спуска на воду атомного подводного крейсера «Князь Пожарский» председатель совета директоров АО «Объединенная судостроительная корпорация» Андрей Костин.

Консервация такого огромного корабля подразумевает, что все механизмы, которые можно в дальнейшем использовать, снимаются и передаются как запасные части для постановки на другие корабли, рассказал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

— Это касается в первую очередь современной радиоэлектроники, а также других систем и устройств, — пояснил адмирал. — В ходе консервации корабль полностью герметизируется, то есть все водозаборные устройства задраиваются и завариваются. Потом должно быть принято решение о передаче его на утилизацию или о продаже в другие страны.

В случае утилизации корабль, скорее всего, будет разобран, причем это сделают в России, предположил Сергей Авакянц.

Итоговое решение, что делать с флагманом ВМФ РФ, будет принимать флот — именно он является владельцем корабля, объяснил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Продажа корабля будет достаточно сложным процессом. Не так много стран могут купить его, — объяснил он «Известиям». — В своё время Россия смогла модернизировать авианесущий крейсер «Адмирал Горшков» и продать его в Индию. До этого уникальный, но недостроенный Советским Союзом тяжелый авианесущий крейсер «Варяг» Украина продала Китаю, который смог его доделать.

Рынок авианосцев крайне узок, отметил эксперт.

— Резкая утилизация «Адмирала Кузнецова» будет не очень понятным жестом. Россия долго его ремонтировала, он был гордостью флота, а тут раз — и на металлолом. Поэтому консервация может стать более оптимальным вариантом. Но всё должно решить командование ВМФ РФ, исходя из задач, которые ставятся перед ним, — уверен Дмитрий Болтенков.

Фото пресс-службы Северного флота.

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