«Мы этой памяти верны»: в отделе народного искусства и ремёсел состоится мастер-класс
Сотрудники Мурманского областного художественного музея 22 июня в 13.00 приглашают в отдел народного искусства и ремёсел на мероприятие с мастер-классом «Мы этой памяти верны», посвящённое Дню памяти и скорби. (6+)
Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, День памяти и скорби – важный день, который напоминает нам о великих событиях и людях, оставивших неизгладимый след в истории.
На мероприятии участники мастер-класса узнают о значимости этого дня и о символах, связанных с ним. Сотрудники музея расскажут о важности сохранения исторической памяти и уважения к прошлому. В ходе мастер-класса его участники смогут своими руками создать игрушку из фетра в форме голубя и гвоздики, которые станут не только памятным сувениром, но и проявлением уважения к истории.
Запись и информация по телефону 45-08-60.
Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457265648%2Falbum-11742142_00%2Frev