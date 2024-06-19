«Мы этой памяти верны»: в отделе народного искусства и ремёсел состоится мастер-класс

Сотрудники Мурманского областного художественного музея 22 июня в 13.00 приглашают в отдел народного искусства и ремёсел на мероприятие с мастер-классом «Мы этой памяти верны», посвящённое Дню памяти и скорби. (6+)

Как сообщает vk.com/murmanskmuseum, День памяти и скорби – важный день, который напоминает нам о великих событиях и людях, оставивших неизгладимый след в истории.

На мероприятии участники мастер-класса узнают о значимости этого дня и о символах, связанных с ним. Сотрудники музея расскажут о важности сохранения исторической памяти и уважения к прошлому. В ходе мастер-класса его участники смогут своими руками создать игрушку из фетра в форме голубя и гвоздики, которые станут не только памятным сувениром, но и проявлением уважения к истории.

Запись и информация по телефону 45-08-60.

Фото: https://vk.com/murmanskmuseum?z=photo-11742142_457265648%2Falbum-11742142_00%2Frev