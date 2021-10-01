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Мурманская область. Арктика (16+)01.10.21 10:15

Мы фактически научились жить с коронавирусом: Андрей Чибис выступил на IV международной онлайн-сессии «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса»

30 сентября состоялась IV международная онлайн-сессия «Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса». Проведение регулярных видеовстреч с главами территорий Баренцева сотрудничества было инициировано губернатором Мурманской области Андреем Чибисом. Участники дискуссии традиционно обсудили ситуацию с COVID-19, действующие ограничения, принимаемые в странах и регионах меры по борьбе с вирусом, ход прививочной компании на территории БЕАР.

«Спасибо огромное всем за то, что в это непростое и напряжённое время мы опять имеем возможность обсудить, как обстоят дела с коронавирусом, какие новые меры, направленные на стабилизацию ситуации, мы сегодня реализуем. И, конечно, как чувствуют себя жители и экономика», – отметил во вступительном слове Андрей Чибис.

В международной онлайн-сессии приняли участие губернаторы и руководители северных регионов Норвегии, Швеции и Финляндии, главы Международного и Норвежского Баренцева секретариата. Андрей Чибис добавил, что опыт коллег по борьбе с COVID-19, с учётом схожести климата и населённости территорий, помогает ориентироваться при принятии решений в Мурманской области.

«В настоящее время у нас ситуация с коронавирусом стабильная, но напряжённая. Потому что наблюдается прирост заболеваний у наших соседей в других регионах страны и мегаполисах – в Москве и Санкт-Петербурге, с которыми у нас большое транспортное сообщение. Хотя пока существенного прироста в Мурманской области мы не видим», – рассказал глава региона.

Андрей Чибис также отметил, что сегодня вирус стал устойчивее, из-за чего болеет всё больше молодых людей, хотя в первые волны распространения COVID-19 их иммунитет с ним справлялся.

«Мы наблюдаем и эффективность вакцинирования северян, в Мурманской области уже привито более 252 тысяч человек. И даже если вакцинированный заболел, то у таких людей, как правило, болезнь проходит легко. И, соответственно, те, кто не привился и заболел, требуют более внимательного лечения в больницах, – сообщил губернатор. – У нас в регионе сегодня созданы все условия для прохождения вакцинации: запись в электронном виде, удобное время, специально созданные пункты вакцинации не только в поликлиниках, но и в торговых центрах».

Глава региона также подчеркнул, что в Мурманской области продолжается практика оперативной доставки бесплатных лекарств от COVID-19 и гриппа, отлажена система ПЦР-тестирования. При нормативе 48 часов около 80% северян, сдавших тест, получают результаты в течение 12-13 часов.

«Что касается ограничений, то мы их практически все сняли ещё несколько месяцев назад. У нас полноценно работает экономика, и даже в пике мы не останавливали работу крупных предприятий, в том числе продолжались и стройки. Так, практически год у нас действуют минимальные ограничения. Среди них обязательный масочный режим в закрытых помещениях и на транспорте», – сказал Андрей Чибис.

Среди прочего губернатор назвал ограничения работы общепита до 23 часов во избежание массовых скоплений людей, а также 50-процентную загрузку учреждений культуры при проведении концертов.

«На улице мы также организуем праздничные мероприятия. Но каждый раз с учётом ситуации в конкретном населённом пункте. На штабе по борьбе с коронавирусом, который проходит под моим руководством практически каждую неделю, мы принимаем решения по разрешению того или иного мероприятия», – добавил глава региона.

Среди прочего губернатор отметил, что с начала учебного года юные северяне проходят обучение уже в очном формате. На заочную или дистанционную форму уходят обучающиеся тех классов или образовательных учреждений, где обнаружена вспышка коронавируса или гриппа.

«В отличие от прошлой осени, когда не было гриппа на территории Мурманской области, сегодня мы видим, что он у нас уже появляется наряду с коронавирусом. Поэтому сегодня идёт активная вакцинация не только от COVID-19, но и сезонного гриппа, – сказал Андрей Чибис. – И, конечно, важно, что сегодня система здравоохранения научилась совмещать борьбу с коронавирусом и оказание плановой медицинской помощи».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в заключение губернатор подчеркнул, что за всё время обсуждения темы коронавируса с коллегами по БЕАР именно IV международная онлайн-сессия имеет позитивный характер. На прошлых мероприятиях обсуждались закрытие предприятий, введение ограничений, дополнительные финансовые меры поддержки по борьбе с COVID-19 и прочее, а сегодня на повестке дня – возвращение к нормальному ритму жизни в регионах.

«Главный вывод – мы фактически вернулись к мирной жизни. Хочу поблагодарить всех за эту сбивку, обмен информацией о ситуации. Желаю всем участникам мероприятия здоровья и благополучия!», – подытожил Андрей Чибис.

 

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