«Мы гордимся нашими пловцами», - губернатор Андрей Чибис поздравил рекордсменов первого в России Чемпионата по зимнему плаванию

В рамках Праздника Севера в Мурманской области прошёл первый в России Чемпионат по зимнему плаванию. За 4 дня спортсмены установили 13 рекордов, 2 из которых принадлежат пловцам из Мурманской области, об этом рассказал глава региона Андрей Чибис.

«Напомню, что на прошлой неделе мы вместе с главой Минвостокразвития Алексеем Чекунковым открыли эти зрелищные соревнования. В индивидуальной программе рекорд за Бровковой Евдокией, в эстафете он принадлежит команде женщин. Поздравляем наших спортсменов и гордимся ими. Так держать», — сказал губернатор.

Фото: https://vk.com/serdechkinid?z=photo611314210_457247736%2Fwall611314210_10294