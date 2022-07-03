«Мы инвестируем в развитие, и люди замечают качественные изменения»: Андрей Чибис совершил рабочую поездку в Кандалакшский район

В День города Кандалакши глава региона Андрей Чибис совершил рабочую поездку по ряду социальных, культурных объектов, объектам благоустройства и здравоохранения Кандалакшского района.

В этом году в городе будет завершено строительство набережной вдоль улицы Рыбацкой. Она расположена недалеко от центра города и очень популярна у горожан. Проект «Город у Белого моря» победил на Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Жители приняли активное участие в подготовке проекта, высказав мнение о том, какой должна быть набережная. Здесь установили освещение, спортивную площадку, создали зону тихого отдыха, обустраивают тротуары, велодорожки, разные архитектурные формы, скоро появится уникальная детская площадка, смотровая вышка.

Следующим объектом посещения стало молодёжное пространство «Arctic/Space», созданное в декабре прошлого года на базе центра «Гармония» в Кандалакше. Его концепция разработана дизайн-заводом «Флакон» (г. Москва). В новой молодёжной локации есть все условия для реализации идей и творческих инициатив: коворкинг-зона с доступом в интернет, игровая зона, небольшое, но уютное помещение для квартирников, кинопоказов, концертов и других мероприятий.

Также глава региона посетил Городскую библиотеку №3, в прошлом году обновленную по модельному стандарту. Дизайн-проекты модернизации фасада и помещений библиотеки разработаны кандалакшским архитектором Александром Трунковским: внешне он напоминает ряд книг, плотно стоящих на книжной полке. Интерьерам библиотеки придан индивидуальный колористический стиль, решенный в соответствии с цветами кода города Кандалакши, основанного на брендбуке «Графический стиль кластера «Беломорье». Также здесь обновлено оборудование и мебель, созданы условия для жителей с ОВЗ и пополнен библиотечный фонд.

Андрей Чибис осмотрел и строящийся на улице Спекова новый физкультурно-оздоровительный комплекс со специализированной школой по самбо, дзюдо и вольной борьбе.

«Мы очень много уделяем внимания Кандалакше и Кандалакшскому району. Инвестируем сюда, чтобы качество жизни людей улучшалось. Объезжая различные объекты, в том числе без предупреждения, я вижу, что за последние годы нам удалось действительно всем вместе многое сделать. Например, людям очень нравится то, как преобразилась набережная на реке Нива, первый большой проект благоустройства. Морская набережная создаётся сейчас, работы на завершающей стадии реализации. Она очень протяженная, на берегу залива, и как мне кажется, шикарно получается, именно так, как мы задумывали. Нам удается, в том числе, открывать пространства для молодежи. Меняются библиотеки, сегодня мы наглядно увидели улучшения», – подчеркнул губернатор.

Андрей Чибис посетил учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детская Деревня–SOS Кандалакша». В 12 семейных домах созданы все необходимые условия для одновременного проживания в каждом до 8 ребят. Здесь могут найти приют дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, за ними присматривают так называемые SOS-мамы. Также в деревне живут приемные семьи, которым безвозмездно предоставлены помещения. Всего в настоящее время в деревне живут более 50 детей.

Особое внимание губернатор уделил вопросу детского оздоровительного отдыха. Андрей Чибис посетил санаторную школу-интернат в Зеленоборском, где сейчас на отдыхе и оздоровлении находится 60 юных северян. Здесь планируется улучшать условия пребывания детей, обновлять медицинское оборудование.

Кроме того, Андрей Чибис побывал в оздоровительно-образовательном центре «Гандвиг», на территории которого запущен новый жилой корпус для ребят. Здание получило современное оформление и оборудование, в том числе коммунальные системы. Лагерь работает во время каникул и в течение года – осенью и зимой.

Андрей Чибис отметил, что отдельное внимание правительство региона уделяет здравоохранению. Губернатор ознакомился с условиями работы в городской поликлинике Кандалакши.

В 2020 году в учреждении введён в работу цифровой маммограф, и цифровая рентгенологическая установка на 2 рабочих места.

«Создали здесь, в Кандалакше, современный диагностический комплекс, заменили оборудование, сейчас поменяем мебель. Также проектируем задние новой поликлиники», – сказал глава региона и отметил, что в Зеленоборском будет построена амбулатория. «Начались работы и скоро там появится современное модульное здание. Контракт на строительство заключен, деньги из областного бюджета выделили».

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, подводя итоги поездки, Андрей Чибис отметил, что впечатления от посещения района – очень хорошие.

«Главное впечатление от посещения Кандалакшского района – что те деньги, те инвестиции, которые мы выделили на развитие района и города, реализуются, они уже ощутимы жителями и видно, что ситуация здесь меняется в лучшую сторону. И глаза у жителей меняются. Это не какой-то депрессивный город, а город, который становится комфортным и интересным для жизни. И очень важно, что появляются новые проекты малого и среднего бизнеса. Строятся новые гостиницы. Это говорит о том, что экономика растет, появляются новые рабочие места, налоговые отчисления. Есть чем заняться. Конечно, есть на что еще обратить внимание, поэтому набор замечаний и поручений руководству администрации района по итогам поездки также будет направлен», – заключил губернатор.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/