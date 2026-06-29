Москва получила от Киева предложения об ограничении боевых действий только новыми российскими территориями и приостановке взаимных ударов вглубь территории, заявил вчера президент Владимир Путин в интервью автору информационной службы «Вести» Павлу Зарубину.

«Если мы пойдём на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагают, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит», — сказал президент.

В отсутствие же успехов на поле боя противник прибегает к террористическим методам, отметил глава государства. Как сообщает РИАН, в этой связи Верховный главнокомандующий указал на необходимость постоянного совершенствования системы ПВО с учётом поставок Украине западных вооружений.

«Все эти средства защиты у нас на самом деле есть. Вопрос в скорости наращивания их производства и поставки в войска, либо для прикрытия объектов критически важной инфраструктуры», — сказал Владимир Путин.

Помимо этого необходимо слаживание всех уровней и структур, участвующих в отражении атак на российскую инфраструктуру, отметил глава государства.

«Главное — защита людей», — подчеркнул президент.

Что же касается поврежденных инфраструктурных объектов, то после террористических атак их быстро восстанавливают, констатировал он. Не достигают таким образом и никаких военных целей. Это направлено лишь на то, чтобы спровоцировать раскол в обществе и заставить Россию приостановить наступление.

«Мы не дадим им такого шанса», — заключил Путин.

Ответные же удары вглубь Украины гораздо более мощные и наносят серьёзный ущерб, приближая достижение целей СВО. Российские войска тем временем наступают по всей линии боевого соприкосновения: бойцы находятся на расстоянии от 2,5 до 4 километров к западу от Купянска, а контратаки Киева успехов не имели; до города Сумы осталось около 10,5 километра.

«Цель для российских войск на Сумском и Волчанском направлениях заключается в создании зоны безопасности вдоль наших границ. И эта задача была поставлена после вторжения ВСУ в Курскую область и продолжающихся атак на наше приграничье», - напомнил Президент России Владимир Путин.

Фото: http://kremlin.ru/events/president/news/80176/photos/87464