«Мы не настолько богатая страна», поэтому необходимо сокращение машиномест в новостройках - Марат Хуснуллин

Вице-премьер Марат Хуснуллин считает, что при строительстве нового жилья регионам следует сократить стандартный норматив определения парковочных мест «одна квартира - одно машино-место».

Как пишут «Ведомости», в ноябре 2022 года Минтранс России выпустил методические рекомендации для субъектов по определению необходимого количества парковок на территории муниципалитетов «с учётом взаимосвязи с параметрами работы пассажирского транспорта».

«Мы не настолько богатая страна, чтобы на одну квартиру иметь как минимум одно парковочное место», - заявил Марат Хуснуллин 3 февраля в Казани на заседании коллегии Миндортранса Татарстана. По его мнению, ёмкость парковочного пространства у дома должна сдерживаться местными властями в интересах общественного транспорта, иначе темпы автомобилизации населения всегда будут опережать дорожное строительство.

Хуснуллин на заседании раскритиковал намерения мэра Нижнекамска повысить этот коэффициент с 0,8 до 1,2. «Я с вами кардинально не согласен, - заявил он. - При высоком уровне автомобилизации населения не нужно стремиться к 100-процентному охвату парковками, иначе автомобильные трассы останутся перегруженными». "Если утвердите норматив в 1,2, тогда Нижнекамск гарантированно будет стоять в пробках всю оставшуюся жизнь. Очень прошу пересмотреть подходы по парковкам», - сказал он.

Вице-премьер считает, что разрастание парковочного пространства губительно по двум причинам. Во-первых, покупка квартиры вместе с парковкой дорого обходится покупателю, во-вторых, это вредит борьбе с автомобильными пробками.

Универсальное решение он видит в развитии общественного транспорта, на который должна пересесть большая часть населения. А главы городов с помощью коэффициента должны сами регулировать емкость парковочного пространства и вести жесткий учет каждого места.