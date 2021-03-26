«Мы не самоуверенные. Мы – верующие», или В Североморске создаётся первый в Мурманской области православный центр «Радость здоровья семьи»

Светлана Ефремова не только мама пятерых детей. Она - генеральный директор ООО «Принтерстенд51», ответственный секретарь правящего архиерея по связям с общественностью Североморской и Умбской епархии на общественных началах, кавалер почётного знака Мурманской области «Материнская слава», медали «В память 100-летия восстановления Патриаршества в Русской Православной Церкви» и медали Святого преподобного Феодорита Кольского 3 степени. Вместе с мужем, капитаном 3 ранга запаса Владимиром Николаевичем, она создает первый в Мурманской области православный центр «Радость здоровья семьи».

Не каждое социально значимое мероприятие привлекает столько внимания должностных лиц. 25 февраля в здании бывшего инфекционного отделения Североморской ЦРБ на улице Комсомольская, 25 собрались представители исполнительной и законодательной власти Мурманской области и флотской столицы. Русскую православную церковь представляли епископ Североморский и Умбский Тарасий и иеромонах Никодим, руководитель Мурманского регионального отделения Международной организации «Императорского Православного Палестинского общества». Повод был более чем весомый: депутат Совета депутатов ЗАТО г. Североморск, предприниматель - генеральный директор ООО «Принтерстенд5» Светлана Ефремова презентовала приобретающий зримые очертания проект «Радость здоровья семьи».

Благодаря этому проекту «третье дыхание» обретает здание, введенное в строй в далеком 1962 году, в котором в советские годы располагался детский сад, а затем, после завершения капитального ремонта с 2002 года – инфекционное отделение Североморской ЦРБ. После реформирования системы здравоохранения потребность в инфекционном отделении, по мнению Минздрава Мурманской области, отпала, и оно было закрыто. Несколько лет данное двухэтажное здание, общей площадью почти полторы тысячи квадратных метров стояло не востребованным, пока депутаты Мурманской областной Думы не приняли решение передать это здание и земельный участок под ним в собственность ЗАТО г. Североморск.

Органы местного самоуправления флотской столицы нашли ему достойное применение. Постановлением главы ЗАТО г. Североморск в апреле 2019 года оно было передано в аренду на 10 лет коммерческой структуре, которую возглавляет Светлана Ефремова.

В ходе реализации проекта «Радость здоровья семьи» здесь появится детский центр «Радость». Вернее, он переедет сюда из помещения на улице Пионерская. В нём будут заниматься подготовкой детей к школе, их профилактическим медицинским осмотром, проводить консультации узконаправленными специалистами, начнёт работу мультипликационная студия «Здоровье», дети смогут укреплять здоровье в соляной пещере. Для ребят создадут мастерские для обучения гончарному ремеслу и работе с деревом. Немаловажно и то, что планируется организовывать санаторно-курортное лечение в рамках взаимодействия с Императорским Православным Палестинским обществом. На втором этаже будут оборудованы два класса православной гимназии, а на первом этаже – две группы православного детского сада. Всех, кто будет посещать этот центр - и педагогов, и медработников оденут в одинаковую форму, аналог той, в которой давала пояснения Светлана Ефремова – василькового цвета платье и белая блузка.

На прилегающей территории появится «Архангельская деревушка» и в уже существующем отдельно стоящем здании церковь. Владыка Тарасий провёл обряд освящения иконы святой Елизаветы Федоровны, которая будет находиться в этом центре.

В Североморске 6600 семей, имеющих детей, 863 – многодетные: 734 семьи имеют 3 детей, 11 семе – четырех, 12 семей – 5, 4 семьи – 6, 1 семья 7 и одна – 8 детей. Этот центр будет не лишним в ряду уже имеющихся учреждений дополнительного образования детей.

Свой бизнес Светлана Валерьевна с мужем Владимиром Николаевичем, к тому времени уже военным пенсионером, капитаном 3 ранга запаса, открыла 22 декабря 2014 года, в день рождения четвёртой дочери Валерии, зарегистрировав ООО «Принтерстенд51».

Возглавлявший в то время Североморскую и Умбскую епархию епископ Митрофан как-то показал Светлане, которая на общественных началах была ответственным секретарем правящего архиерея по связям с общественностью Североморской и Умбской епархии, письмо Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, в котором говорилось, что в Мурманской области нет ни одного православного детского сада. Владыка Митрофан предложил заняться созданием такого детского сада. Естественно, она испугалась, сказав, что не представляет, как решить этот вопрос с финансовой точки зрения. На что Владыка Митрофан сказал: «Благословляю». После этого выбора у неё не было.

С этого момента и началась работа над реализацией проекта «Радость здоровья семьи». Чтобы соответствовать требованиям православного учреждения социальной направленности пришлось пойти учиться в Московский богословский Свято-Тихоновский университет. Сейчас Светлана Валерьевна учится на 3 курсе.

За опытом организации подобного дошкольного учреждения православной направленности обратилась в аналогичные учреждения, работающие в Москве. Это Татьянинская гимназия и православный детский центр «Ковчег» с детским садом. Он существует благодаря и грантовой поддержке и меценатам. После получения лицензии заработную плату персонал получает из бюджета. А на организаторов ложится содержание здания, оплата коммунальных услуг, совершенствование материальной базы.

Неплохо помог грант губернатора Мурманской области «Радость здоровой семьи», который Светлана Валерьевна выиграла в ноябре 2019 года. На эти средства были закуплены «ЛОР-комбайн» и аппарат «УЗОЛ» для ингаляции. На закупку остального оборудования и мебели, ремонт помещения, установку отопления пришлось тратить личные средства. Только закупка электрического котла и установка систем отопления обошлись более чем в полтора миллиона рублей.

На вопрос, как Светлана Валерьевна и её супруг пришли к вере в Бога, она ответила: «С рождением детей. С пятью детьми не верить в Бога невозможно. В жизни происходили сложнейшие ситуации, которые чудесным образом разрешались после молитв, обращенных к Господу».

Проект «Радость здоровья семьи» - первый в Мурманской области. Светлане Валерьевне и Владимиру Николаевичу хочется создать хорошие условия для воспитания детей на православных традициях.

«В Североморске созданы хорошие условия для дополнительного образования детей. Мои дети учатся в музыкальной школе, занимаются в спортивных секциях. Муж получил квартиру в Санкт-Петербурге после увольнения в запас, но из Североморска мы не уедем, пока не станет взрослым сын, которому пока три года. Таких условий в других городах попросту нет. А теперь появится и наш центр. Часто говорят, что на Севере живут временщики. Это неверная точка зрения. Здесь живут те, кого кольские святые посчитали принять или не принять для жизни на Севере», - говорит Светлана Валерьевна.

На вопрос, а смогут ли Светлана Валерьевна и Владимир Николаевич в полной мере реализовать данный проект, Владимир Николаевич ответил: «Мы не самоуверенные. Мы верующие».

Юрий БАНЬКО.