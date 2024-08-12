«Мы незамедлительно приступаем к отработке всех направлений с правительством РФ»: губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным

В рамках оперативного совещания в региональном правительстве губернатор Андрей Чибис подвёл итоги рабочей встречи с Президентом России Владимиром Путиным, на которой был озвучен перечень вопросов, важнейших для развития Мурманской области.

«Одной из главных тем встречи, конечно же, стала презентация мастер-планов, над разработкой которых мы трудились вместе с вами минувший год. Владимир Путин одобрил представленные мастер-планы опорных городов Арктики в Мурманской области. А также приоритетное финансирование объектов мастер-планов в рамках новых национальных проектов. Ещё один вопрос – это поэтапный перенос перевалки угля из Мурманска на западный берег Кольского залива. Я знаю, насколько он важен для жителей Мурманска, и рад, что нам удалось получить по нему принципиальную поддержку Владимира Владимировича Путина», – отметил Андрей Чибис.

Ещё одна тема, поднятая на встрече с Президентом России, – разработка отдельного стандарта в сфере здравоохранения для арктических территорий страны, который будет учитывать их особенности. Глава региона отметил, что расходы на внедрение стандарта должны быть компенсированы из федерального бюджета и быть выше среднероссийских.

Также Владимир Путин одобрил софинансирование капитального ремонта многоквартирных домов в Арктике. Федеральное софинансирование позволит увеличить объём проводимых работ по капитальному ремонту и существенно продлить срок службы домов. А это, в свою очередь, позволит улучшить условия проживания людей.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, губернатор Андрей Чибис отметил, что региональное правительство незамедлительно приступает к отработке направлений, поддержанных Президентом России Владимиром Путиным.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/