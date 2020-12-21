Мы обязаны бороться с «отписками» в ответ на обращения северян - Андрей Чибис

Сегодня на оперативном совещании министр цифрового развития области Зинаида Разживина представила главе региона Андрею Чибису итоги недельного мониторинга отработки сообщений северян в соцсетях, СМИ и на портале «Наш Север».

С 12 по 18 декабря аналитики Центра управления регионом зафиксировали 453 сообщения. Это на 11% меньше по сравнению предыдущей неделей. По словам профильного министра, снижение связано с отработкой проблемных вопросов. Так, ответов-«отписок» по вопросам очистки территорий от снега не было, большинство просьб жителей было выполнено в кратчайшие сроки.

Основная часть обращений касается тем «ЖКХ», «благоустройство», «здравоохранение», «коронавирус», «дороги», «социальное обслуживание и защита». Зинаида Разживина обратила внимание на качество отработки сообщений северян.

«По проблеме плохого качества воды, к сожалению, часто ответы содержат информацию о том, что с данными вопросами нужно обращаться в Роспотребнадзор, либо в управляющую компанию с письменным заявлением. Такие ответы не снижают градус социального напряжения. А информация о каких-то принимаемых мерах в ответах не приводится», – отметила министр.

Профильный министр попросила обратить внимание на своевременное рассмотрение вопросов жителей, которые поступают в социальных сетях, специалистов администраций г. Кировска, г. Североморска, ЗАТО Александровск, Ловозерского района, а также Министерство инвестиций и Министерство спорта.

«С «отписками» мы обязаны побороться. Есть чёткий регламент отработки заявлений на портале «Наш Север». Я прошу представить мне сегодня до конца дня список должностных лиц, которые в нарушение прописанных в постановлении правительства Мурманской области требований, не обеспечивают отработку обращений жителей, для привлечения к дисциплинарной ответственности. Вопрос не в ответах на обращения, вопрос в отработке, решении этих проблем», – подчеркнул губернатор Андрей Чибис по итогам доклада.

Глава региона также поручил проверить все обращения медицинских работников по «ковидным» выплатам. По его словам, по каждому сигналу из лечебных учреждений должна быть проведена проверка и при необходимости даны разъяснения, сообщает региональное Министерство информационной политики.