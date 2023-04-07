Мы обязаны помнить подвиг наших отцов и дедов: Сергей Дубовой принял участие в заседании оргкомитета «Победа»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, вчера в администрации города Мурманска состоялось очередное заседание рабочей группы по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой принял участие в его работе.

В центре внимания была подготовка к праздничным мероприятиям, посвященным 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ожидается, что программа и в этом году будет традиционно насыщенной.

В областном центре запланированы военный парад воинских частей (включая выставку военной техники), акция «Бессмертный полк», митинг у памятника Защитникам Советского Заполярья, концерт творческих коллективов.

– День Победы – это праздник, который важен и дорог для каждого из нас, – отметил Сергей Дубовой. – В России нет семьи, которую бы не затронула Великая Отечественная война. И несмотря на то, что с её окончания прошло уже почти 78 лет, память о подвиге наших отцов, дедов и прадедов не ослабевает. Наоборот, она крепнет. И именно сейчас опыт поколения победителей, людей, которые смогли остановить фашизм, отстоять свободу и независимость нашей Родины – особенно востребован. Считаю, эти торжественно-памятные мероприятия играют важнейшую роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения. Мы обязаны помнить подвиг наших отцов и дедов, поэтому эта работа заслуживает поддержки.