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Мурманская область. Арктика (16+)15.02.23 20:15

Мы обязаны свято хранить память о бойцах, защищавших интересы Родины во все времена: губернатор Андрей Чибис вручил благодарственные письма воинам-интернационалистам

15 февраля в России объявлено Днём памяти о тех, кто исполнял служебный долг за пределами Отечества. Сегодня в Кольском районном центре культуры состоялось торжественное мероприятие, посвящённое этой дате. К ветеранам, военнослужащим и членам их семей обратился губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Во все времена наши советские и российские солдаты в самых сложных условиях храбро выполняли свои задачи. Мы обязаны свято хранить память о военных, защищавших Родину во время Великой Отечественной войны, память о тех бойцах, кто защищал интересы страны в Афганистане и других локальных конфликтах. Память о них воспитала в нашем обществе настоящих воинов, которые сегодня, как и десятилетия назад, воюют за свободу России, свободу всего мира от нацизма. Они абсолютно достойны подвига своих предков. Они чётко и ясно понимают, что защищают родную землю и российский народ, свои семьи, жён, матерей и детей. И это принципиально важно. Слова благодарности и низкий поклон всем нашим воинам, воинам-интернационалистам, всем воинам сегодняшнего дня, выполняющим долг перед страной. Благодарю их семьи, именно они воспитали этих бойцов. Вечная память всем, кто не вернулся с полей сражений. Наша общая задача помнить о них всегда и помогать их близким всем, чем мы можем», – подчеркнул глава региона.

Андрей Чибис вручил благодарственные письма северянам, проявившим стойкость и мужество в локальных военных конфликтах.

В рамках мероприятия также состоялось посвящение 15 школьников в юнармейцы, сообщило Министерство информационной политики Мурманской области.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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