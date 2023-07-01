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Мурманская область. Арктика (16+)01.07.23 19:25

«Мы особое внимание уделяем ЗАТО и военным гарнизонам»: губернатор Андрей Чибис посетил Североморск

В ходе рабочей поездки в ЗАТО г. Североморск губернатор Мурманской области Андрей Чибис посетил ряд социальных объектов, на которых выполнены или проводятся ремонтные работы.

Первым объектом посещения главы региона стал стационарный бетонный скейт-парк в городском парке Североморска, который построен в 2022 году в рамках стратегического плана «На Севере – жить». Напомним, модель скейт-площадки выбирали сами жители. Этот скейт-парк – второй в области (первый был открыт в Долине Уюта). В ходе посещения глава региона пообщался с юными североморцами, которые на самокатах, роликах и велосипедах осваивали новый объект.

«Этот скейт-парк – один из самых больших в Мурманской области – почти 900 квадратных метров. Очень здорово, что он зашёл детям. Ребята – яркие, спортивные, бесстрашные и, исходя из того, что они говорят, парк всем понравился, он качественный и достойный. Радостно, что всё получилось. Единственное, детям и их родителям хочется порекомендовать, чтобы при посещении скейт-площадки соблюдали технику безопасности – были в шлемах, наколенниках», – сказал Андрей Чибис.

Следующие объекты – школы №12 и №1 имени героя Советского Союза Ивана Сивко, где в рамках федерального проекта «Развитие образование», стратегического плана «На Севере – жить» и проекта партии «Единая Россия» «Новая школа» проводятся работы по капитальному ремонту.

В школе №12 уже отремонтированы фасад и кровля, заменены внутренние инженерные системы, началась чистовая отделка внутренних помещений школы, укладка линолеума и сборка мебели. В школе №1 помимо замены инженерных сетей и окон, установки вентилируемого фасада и ремонта внутренних помещений будет благоустроена пришкольная территория – там появятся зона воркаута, полоса препятствий, беговая дорожка и небольшое поле для футбола. Также в школе будет обновлён погодозависимый тепловой узел, который поможет существенно экономить на оплате за отопление.

Отремонтированные школы откроют свои двери для юных северян уже к началу нового учебного года.

«Мы особое внимание уделяем ЗАТО и военным гарнизонам. С учётом всех ограничений инфраструктура на этих территориях должна развиваться опережающими темпами, в том числе, в системе образования. Так, в школе №12 ремонт уже в завершающей стадии, в активной стадии – ремонт в школе №1. Все объекты – достойные и масштабные, работы на них идут по графику и 1 сентября дети пойдут в обновлённые школы», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, Андрей Чибис также подчеркнул, что помимо масштабных ремонтных работ в школах и детских садах флотской столицы обновляются пространства в рамках программы «Арктическая школа», открываются образовательные площадки для подготовки к олимпиадам, а также для проведения научно-исследовательской деятельности.

В школе №7 имени Героя России Марка Евтюхина, которую также посетил губернатор в ходе рабочей поездки, в марте этого года в рамках реализации стратегического плана развития региона «На Севере – жить» было открыто четыре «Уникума» – кабинетов биологии, химии, физики и информатики, оснащённых современным оборудованием.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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