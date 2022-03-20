«Мы приложим все усилия, чтобы ключевой для региона проект состоялся»: Алексей Чекунков посетил территорию будущего комплекса «Новый Мурманск»

«Мурманск должен быть не только ключевым транспортным узлом на СМП, не только воротами Русского Севера, не только промышленным, но и мощным туристическим центром. Это подразумевает необходимость создания здесь такого комплекса, как «Новый Мурманск». И мы, безусловно, приложим все усилия, чтобы ключевой для региона проект состоялся», – отметил министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в ходе посещения площадки инфраструктурного проекта.

Детали готовящегося редевелопмента территории бывшего судоремонтного завода и создания культурно-делового кластера в центре Мурманска губернатор Андрей Чибис представил сегодня в рамках рабочего визита главы федерального ведомства в регион. Губернатор отметил, что правительством России уже одобрен инфраструктурный кредит, поэтому строительство в рамках проекта «Новый Мурманск» планируют начать в 2023 году.

«Я хочу сказать огромное спасибо Алексею Олеговичу, Министерству развития Дальнего Востока и Арктики, Минстрою РФ за поддержку проекта. Мы четко двигаемся по сверстанному плану. Ведутся работы по принятию необходимых нормативных документов по комплексному развитию территории. В этом году планируем запустить подготовку соответствующей проектной документации. В 2023 году, я думаю, уже начнем реальные строительные работы, – подчеркнул губернатор. – Это непростой проект, но принципиально важный для нас, гостей и жителей Мурманска, региона. Город находится на берегу Кольского залива, а выйти прогуляться здесь практически негде. Море должно быть не только для порта и логистики, но и для людей, для возможности прийти, отдохнуть, полюбоваться. Для этого, в том числе, создается проект. Он включает в себя строительство фуд-холла, гостиниц, музея Арктики и морской набережной, несомненно, эти объекты станут точками притяжения как для горожан, так и для гостей столицы Арктики. Это будет совершенно новая, уникальная территория для комфортного времяпрепровождения и радикального повышения качества жизни здесь. Спасибо жителям Мурманска за поддержку».

Алексей Чекунков поблагодарил губернатора и региональную команду за детальную проработку проекта и отметил, что Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Корпорация развития примут прямое, в том числе финансовое участие в создании туристического кластера в Столице Арктики.

«Редевелопмент территории безусловно необходим. Сверстан амбициозный план по созданию здесь большого количества туристических, деловых, культурных объектов. Обязательно в первую очередь будут проведены изыскания, в том числе касающиеся грунтов. Если нужны будут какие-либо модификации плана, что здесь можно будет построить, мы их будем совершать. Но то, что здесь должна быть туристическая зона, а не заброшенная промышленная – это очевидно. Это центр города, размещать здесь тяжелую, сложную промышленность, может быть не самое правильное решение с точки зрения людей и экономики. Место должно быть облагорожено, и мы для этого приложим все усилия. Причалы, старые промышленные сооружения, которые могут зажить новой жизнью, задышать по-новому, обладают очень сильной харизмой. Тот же легендарный ледокол Ленин теперь имеет большую историческую ценность как артефакт, чем как промышленный объект», – отметил министр.

Глава Мурманской области подчеркнул, что ведется активная работа с потенциальными резидентами, которые разместят свои объекты на территории туристического комплекса.

«Не будем раскрывать всех нюансов, так как ведутся переговоры. Но факт, что проект вызывает все больше интереса. Пока никто не отказался. Сейчас время инвестировать, развивать такие проекты. И мы не сомневаемся, что никакие санкции или экономическое давление не повлияют на реализацию и развитие «Нового Мурманска». Пока мы не видим никаких рисков и оснований, чтобы сроки реализации сдвинулись, но в любом случае, на все возможные вызовы активно будем реагировать», – сказал Андрей Чибис.

«В Мурманской области уже очень большой турпоток, поэтому теперь нужно обеспечивать имеющийся спрос на качественное размещение. Здесь сейчас не хватает отелей, это абсолютный факт. У нас большая страна с массой талантливых предпринимателей, которые реализуют собственные туристические проекты и на Севере, и на Дальнем Востоке, и на юге, в Крыму. Поэтому я уверен, что здесь для них есть много возможностей. Будем привлекать, я поставлю такую задачу перед Корпорацией развития и Минвостокразвития РФ», – сказал в завершение Алексей Чекунков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, по предварительным расчётам, культурно-деловой центр «Новый Мурманск» создаст более 3 тысяч рабочих мест и сможет принимать до 10 тысяч человек, в том числе туристов, ежедневно.