Мы пришли к правильному выводу, учитывая рост дохода в бюджет, и стали тратить на развитие культуры в семь раз больше - Андрей Чибис

Губернатор Андрей Чибис открыл первый форум «КультАрктика», приуроченный ко Дню основания Мурманской области. Он стартовал 27 мая с пленарного заседания «Арктика — территория традиций и эксперимента». Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, модератором и гостем площадки выступил популярный тележурналист, продюсер Андрей Малахов. Мероприятие состоялось в областной филармонии.

Открывая пленарное заседание, Андрей Чибис отметил, что в преддверии Дня основания Мурманской области было принято решение затронуть важную нишу – ещё одну зону роста – креативные индустрии.

«Важно за всей экономикой не забывать про творческих людей. Мы пришли к правильному выводу, учитывая рост дохода в бюджет, и стали тратить на развитие культуры в семь раз больше. Сегодня в Мурманской области у людей появляется возможность почувствовать себя, действительно, в столице Арктики, ощутить востребованность, провести время с семьей, сходив на интересное мероприятие, концерт. И это принципиально важно», - отметил глава региона.

«Креативные индустрии – это не только тема досуга, но и новая экономика, которая позволяет самореализоваться и получить экономический эффект. Поэтому наш сегодняшний эксперимент «КультАрктика» – это и немного про экономику, но больше всего про таланты, которые у нас в области, действительно, могут реализоваться. Я рассчитываю, что наш форум станет проектом про поиск новых возможностей, чтобы наши ребята, молодежь, подрастающее поколение могли получить успех в творческой профессии, дать еще большую динамику нашей области. Главная ценность – не нефть, не газ, не сырье или металлургия. Сегодня мы с вами будем дискутировать про наших талантливых людей, в них наша самая главная ценность», – подчеркнул глава региона.

«Хочу поблагодарить в первую очередь правительство Мурманской области и лично Андрея Владимировича за ваши бесконечные, яркие, интересные инициативы, а также за организацию форума «КультАрктика», направленного на сохранение традиций и развитие творческих экспериментов на территории Арктической зоны РФ» – обратилась в формате ВКС заместитель министра культуры России Ольга Ярилова.

Замглавы федерального Минкульта отметила, что во многих странах талант и креативность граждан рассматриваются как драйвер экономического и материального развития.

«Арктика – территория с богатейшей культурой и традициями – не может остаться в стороне от глобальных процессов. Спрос на новые формы досуга, впечатлений растет с каждым годом. Уникальное культурное наследие Севера, конечно, может дать мощный толчок развитию локальных брендов и туризма», – выразила уверенность Ольга Ярилова.

«Сохраняя традиции, опираясь на мнение ведущих деятелей культуры Заполярья, изучая опыт больших городов, шагая в ногу со временем, мы формируем сегодня культурное пространство Мурманской области. И яркий пример – наш сегодняшний форум «КультАрктика», – подчеркнула министр культуры региона Ольга Обухова.

Как отметила заведующая кафедрой территориального развития им. В. Л. Глазычева Института общественных наук РАНХиГС, основатель Агентства «Творческие индустрии» Елена Зеленцова, пример многих стран показывает, что творческие профессии дают большие цифры экономического роста, чем традиционные отрасли экономики.

Генеральный директор кинокомпании «Гамма-продакшн» Галина Лифанова рассказала, что Мурманская область является одной из самых привлекательных для кинопроизводства.

«Здесь все поражает своей уникальностью, красотой. Мы впервые приехали сюда несколько лет назад и полны впечатлений от Кольского полуострова. Мне, конечно, хотелось поделиться своими впечатлениями со зрителями. И сейчас мы снова здесь, с большой 16- серийной игровой картиной, которую мы будем снимать в трех городах Мурманской области», – рассказала Галина Лифанова.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, директор инициатив по развитию туризма, экологии и климата Агентства стратегических инициатив Ольга Захарова подчеркнула, что тот системный подход, который ведет глава региона и его команда, заслуживает большого уважения.

«Я думаю, что это история успеха. Прежде всего – губернатора, который, с одной стороны, постоянно вовлечен в развитие региона, с другой – умеет найти людей, которые вместе с ним делают это большое дело», – отметила Ольга Захарова.