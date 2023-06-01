«Мы признательны вам за мир и защиту»: первый замгубернатора Оксана Демченко поздравила воинов-североморцев с 290-летием со дня образования Краснознаменного ордена Ушакова Северного флота

Сегодня на Приморской площади в Североморске состоялось торжественное построение войск Североморского гарнизона, посвящённое 290-летнему юбилею со дня образования Северного флота. Моряков-североморцев поздравила первый заместитель губернатора Оксана Демченко.

«Под контролем Краснознамённого ордена Ушакова Северного флота находится вся российская Арктика. Экипажи кораблей СФ – единая команда, способная принимать и выполнять самые важные и сложные задачи. Мотострелки и морские пехотинцы – доблестные воины, чьи мужество, отвага и боевая выучка сегодня проявляются в борьбе с нацистами на Украине. Мы гордимся тем, что самый мощный, современный флот России базируется на Кольской земле. Мы признательны вам за мир и защиту. Желаем крепкого здоровья, успехов в службе и Победы», – сказала Оксана Демченко.

Начальник штаба Северного флота вице-адмирал Константин Кабанцов подчеркнул, что история Северного флота неразрывно связана с историей России, историей освоения Севера и Арктики. И сейчас Северный флот стоит на защите рубежей нашей Родины.

«Личный состав частей и подразделений береговых войск флота, авиации, противовоздушной обороны и других подразделений боевого и материально-технического обеспечения в ходе СВО действуют профессионально и решительно. И впредь силы и войска Северного флота будут находиться и действовать там, где необходимо нашему государству. Готовность выполнять задачи по защите Отечества в любых условиях и обстановке – основная задача и обязанность каждого из нас», – сказал Константин Кабанцов и от имени командующего флотом Героя России адмирала Александра Моисеева поздравил личный состав с годовщиной Северного флота.

После чего к мемориалу «Героям-североморцам – защитникам Заполярья в годы Великой Отечественной войны» участники митинга возложили цветы.

Также в этот день был дан старт автопробегу «Северный флот – не подведёт!». Напомним, экипажи из Североморска, Мурманска, Полярного, Сегежи, Петрозаводска, Санкт-Петербурга и Минска проедут 3200 км по 5 субъектам Российской Федерации. По маршруту следования участники акции будут проводить встречи с ветеранами и молодёжью. В военно-морских базах (Североморск, Северодвинск и Кронштадт) будет торжественно развёрнут Андреевский флаг. Финиширует колонна 10 июня на Якорной площади Кронштадта.

По завершению торжественных мероприятий на борту фрегата «Адмирал флота Касатонов» военнослужащие флота, отличившиеся в боевой учёбе и повседневной деятельности, были награждены ценными подарками, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru