Мы продолжим вкладывать средства и силы по всем направлениям: Андрей Чибис провёл встречу с жителями Кандалакши

В рамках выезда без предупреждения в Кандалакшу глава региона Андрей Чибис провёл встречу с жителями района. Цель — узнать реальное положение дел на местах, детальнее разобраться в проблемах северян и получить от них обратную связь.

Один из жителей обратился с просьбой оказаться содействие в обустройстве освещения дороги. Глава администрации Кандалакшского района Ярослав Шалагин отметил, что после схода снега можно будет оценить местность и принять необходимые решения. Ещё один вопрос касался очистки дороги, которая не относится к ведению муниципалитета.

Губернатор подчеркнул, что подрядчик должен быть в любом случае в режиме повышенной готовности и своевременно проводить очистку дороги от снега. Вопросы будут рассмотрены на ближайшем оперативном совещании.

Ещё один вопрос касался введения в полном объёме полярных надбавок молодым сотрудникам Росгвардии и МВД.

«Абсолютно правильный и важный вопрос, так как это влияет на мотивацию ребят. Мы обсуждаем его с руководством МВД, а также на федеральном уровне. Проблему активно прорабатываем», — подчеркнул губернатор.

Жительница частного сектора попросила помочь в решении проблемы с городской электросетевой компанией, так как собственникам отказывают в оплате по положенному сниженному тарифу. Глава региона обратил внимание администрации района и попросил детально разобраться в вопросе.

Ещё одна жительница муниципалитета выступила с инициативой о размещении билбордов с изображением земляков, которые принимают участие в специальной военной операции

«Благодарю вас за такую правильную позицию. Мы размещаем билборды с ребятами, которые защищают нашу Родину. Они настоящие герои. И я согласен с тем, что у нас должны размещать местных ребят, чтобы все жители их чтили, уважали, помнили. Прошу администрацию усилить эту работу. Спасибо героям за их храбрость, а всем близким за поддержку, ожидание, терпение», — сказал глава региона.

Другая северянка отметила, что в этом году будет отремонтировано меньше дворовых территории.

«В прошлом году мы изыскали дополнительные ресурсы. Мы вошли в пятерку по благоустройству дворовых территорий. Если будут дополнительные средства — обязательно выделим. Однако мы также направили 100 млн рублей на поддерживающий ремонт. Сейчас они будут распределены по муниципалитетам. Это будет более гибкий, быстрый механизм, не нужно будет ждать ремонт всего двора, а работать с конкретными проблемами», — ответил глава региона.

Также губернатор разъяснил, что для ремонта дворов, закрепленными за приватизированными квартирами, необходимо собирать собрание жильцов. Однако даже те территории, которые не сделают в этом году, войдут в программу, рассчитанную на три года, особенно если собственники активно изъявляли желание.

Представитель садово-огороднических товариществ попросила оказать содействие в налаживании взаимодействия с Министерством обороны РФ. Именно в их ведении находится электроснабжение на территории участков. Андрей Чибис поручил проработать вопрос и в течение недели подготовить ответ.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, ещё один кандалакшанин поблагодарил главу региона за преображение города. Он обратился с просьбой создания музыкальной школы и отметил, что в городе есть ряд пустых зданий. Глава региона попросил подготовить администрацию предложения по данному вопросу.

«Мы продолжим вкладывать средства и силы по всем направлениям. Спасибо всем, что вы неравнодушны к городу и району. Всем коллегам просьба ещё активнее работать. Благодарю жителей за обратную связь, важно, что мы видим, как муниципалитет меняется. Проблемы есть, но за последние несколько лет заметна положительная динамика. Это все благодаря усиленной работе и активным, инициативным жителям», — заключил глава региона.

Фото: https://gov-murman.ru