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Мурманская область. Арктика (16+)18.05.20 19:20

Мы просто хотим знать, что произошло, чтобы это больше не повторилось - премьер-министр Австралии Скотт Моррисон

Более 110 стран поддержали призыв Австралии провести независимое расследование причин и обстоятельств распространения коронавируса в мире. Об этом сегодня сообщает издание «The Australian» со ссылкой на министра иностранных дел страны Марис Пейн.

Глава внешнеполитического ведомства отметила, что «мир хочет получить ответы на вопросы об обстоятельствах кризиса, который повлекла за собой пандемия, чтобы избежать подобных катастроф в будущем». «Нам необходима независимая оценка того, что произошло [во время вспышки], весь мир мог извлечь уроки и обеспечить все необходимое для защиты мировой системы здравоохранения. Речь идёт в первую очередь о сотрудничестве для предотвращения следующей пандемии и обеспечения безопасности наших граждан», - цитирует Пейн издание.

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон отметил, что расследование не ставит своей целью обвинить какую-либо страну. «Мы просто хотим знать, что произошло, чтобы это больше не повторилось. Это довольно честный вопрос с честным намерением и честным мотивом», - сказал Моррисон.

Первоначально предложение Канберры поддержали ключевые страны мира, включая Россию, Великобританию, Индию, Индонезию, Канаду, Новую Зеландию, Японию и все 27 государств - членов ЕС. Позднее к призыву присоединился ряд африканских стран, после чего общее государств, выступающих за проведение расследования, достигло 116. Ожидается, что соответствующее решение стран найдёт отражение в резолюции 73-й Всемирной ассамблеи здравоохранения, которая сегодня проходит. В проекте резолюции, в частности, содержится требование «начать в самое ближайшее время <...> поэтапный процесс беспристрастной, независимой и всеобъемлющей оценки» международных мер в борьбе с пандемией и действий ВОЗ в создавшейся ситуации.

Ожидается, что Австралию во время заседания ассамблеи будет представлять министр здравоохранения страны Грег Хант. Сама встреча впервые пройдёт в формате видеоконференции и продлится до полуночи 19 мая. Участвовать в главном форуме Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) приглашены министры из 194 государств - членов ВОЗ и представители ряда международных структур, пишет ТАСС.

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