«Мы прямо сейчас создаём будущее Мурманской области»: Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии закрытия полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Андрей Чибис принял участие в торжественной церемонии закрытия полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» для школьников 8-10 классов и студентов среднего профессионального образования из Северо-Западного федерального округа.

С приветственным словом к молодёжи обратилась первый заместитель председателя правления Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых», генеральный директор АНО «Большая перемена» Наталья Мандрова.

«Этот год для «Большой перемены» особенный, - наше сообщество пополнилось ещё на три млн человек. Вы - молодоё поколение россиян, и в скором времени вы будете стоять у руля нашей страны. Именно поэтому конкурс «Большая перемена» в этом году проходит под единой темой «Горжусь Россией». Радуясь вашим успехам, мы уверены, что наше будущее - в надёжных руках активных, ответственных, добрых и творческих ребят», – отметила Наталья Мандрова.

Губернатор Андрей Чибис отметил, что энергия просто наполняет зал.

«Мурманск – самый большой город в мире за Полярным кругом. Только наша страна в этих широтах, в суровом климате строила такие города. Конечно, я очень рад принимать вас в нашем уникальном городе – Мурманске. Наша общая задача – чтобы российская Арктика оставалась сильнее всех. В Мурманской области сегодня возводятся уникальные суперсовременные заводы, внедряются новые технологии, создаются рабочие места, - и все мы прямо сейчас создаём будущее Мурманской области, Арктики и всей страны. Мы гордимся тем, что нам здесь и сейчас выпала честь менять жизнь к лучшему, делать так, чтобы на Севере было действительно интересно», - подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что в зале присутствует много ребят из других регионов России и призвал тех, кто не боится холода и силён духом, приезжать учиться в Мурманскую область: в нашем регионе активные и эффективные студенты могут получать стипендию до 50 тысяч рублей, а затем – оставаться работать, ведь Север – территория сильных людей.

Затем Андрей Чибис вручил памятные подарки заместителю генерального директора – исполнительному директору АНО «Большая перемена» Валерию Моргуновскому.

Полуфинал объединил на своей площадке более 600 участников из Республик Карелия и Коми, Архангельской, Вологодской и Калининградской областей, Ненецкого автономного округа, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Новгородской и Псковской областей. Он проходил в заполярной столице с 26 по 29 августа.

Образовательную программу для ребят организовали по направлениям «Создавай будущее!» и «Помни!».

Конкурсанты посетили мотивационные встречи с руководителями ведущих социальных проектов, представителями медиа и культуры, а также мастер-классы от ведущих профессионалов своего дела.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, впервые в этом году очные полуфиналы «Большой перемены» проходят под единой темой «Горжусь Россией», - объединившись в междисциплинарные команды, ребята выполняли задания и предлагали решения прикладных задач в разных сферах общественной жизни.

По итогам всех полуфиналов будут определены 1500 финалистов среди старшеклассников и 600 – среди студентов СПО. Решающий этап конкурса для школьников 8–10 классов пройдёт в октябре, а для учащихся колледжей – в ноябре.

Фото: https://gov-murman.ru