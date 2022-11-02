В канун Дня народного единства на территории Свято-Троицкого Феодоритова монастыря прошел праздник «Мы разные — и в этом наша сила».

Гости мероприятия приняли участие в мастер-классах по рубке и крутке казачьей шашкой, посостязались в жиме гири, стрельбе из этнического лука и пневматической винтовки, а также попробовали традиционные казачьи блюда. С яркими номерами перед собравшимися выступили творческие коллективы региона.

Выставки изделий декоративно-прикладного творчества и казачьего оружия позволили участникам праздника узнать о культуре и полюбоваться традиционными видами искусства представителей казачества.

Организатором мероприятия стал Мурманский арктический государственный университет совместно с РПЦ, Кольским станичным и Туломским хуторским казачьими обществами.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=23629&page=1