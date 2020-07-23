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Мурманская область. Арктика (16+)23.07.20 10:15

Мы рискуем не сохранить нашу природу - Андрей Чибис принял участие в обсуждении корректировки национального проекта «Экология»

Губернатор Мурманской области принял участие в заседании рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению «Экология и природные ресурсы», на котором обсуждались возможные корректировки национального проекта «Экология».

«Например, для нас принципиально важно в рамках сохранения экологии в Арктике и ликвидации накопленного ущерба очистить дно Кольского залива от затонувших судов. Их там более ста, и часть из них с топливом. Аналитика и инвентаризация проведены. Мы понимаем, что этого сейчас в нацпроекте нет, хотя есть в ряде решений федеральных комиссий. Мы считаем правильным, учитывая высокий риск нанесения вреда экологии и стратегическую важность региона, чтобы решение этого вопроса могло попасть в новый нацпроект», – подчеркнул Андрей Чибис.

Глава региона при формировании нового проекта поддержал принцип, когда за основу берётся актуальность решения проблемы с точки зрения водоёма и территорий и готовности региона к реализации проекта.

Он отметил, что такой же подход должен быть к очистке коммунальных стоков и созданию очистных сооружений.

«Мы рискуем не сохранить нашу природу. Я прошу закрепить в протоколе рабочей группы предложение зафиксировать принципы и условия, при которых такие проекты получают поддержку на территории всей страны, как это сделано по теме «Чистая вода», – пояснил Андрей Чибис.

На заседании рабочей группы было отмечено, что показатели федерального проекта «Чистая страна», направленного на ликвидацию объектов накопленного вреда, при имеющихся исходных данных обеспечивают ощутимый эффект. Однако необходимо учитывать, что основой для разработки мероприятий были данные государственного реестра объектов накопленного вреда окружающей среде, в который включено незначительное число таких объектов в силу недостаточности у субъектов Российской Федерации денежных средств на разработку проектной документации по всем объектам.

Для формирования полной и всесторонней картины загрязнения территорий, понимания наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда в масштабах Российской Федерации целесообразно на уровне федерального проекта провести эту работу по инвентаризации, включив её в качестве отдельного проектного мероприятия.

Также отсутствуют действенные инструменты для ликвидации объектов накопленного вреда на землях акваторий, лесного фонда, природоохранных зон, земель обороны, земель федеральной и иных форм собственности. Для решения данной проблемы требуется проработать комплекс мер и нормативную базу, что может быть реализовано также в рамках федерального проекта «Чистая страна». Предлагается расширить перечень объектов накопленного вреда окружающей среде, подлежащих ликвидации, дополнив его объектами, расположенными на землях вне границ городов.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в  рамках национального проекта «Экология» на территории Мурманской области реализуются федеральные проекты «Чистая страна», «Чистая вода», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма», «Сохранение лесов», «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами».

 

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