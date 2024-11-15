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Мурманская область. Арктика (16+)15.11.24 19:45

«Мы рисуем счастье»: в Мурманске корпоративные волонтёры делают ярче холл детской областной больницы

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 14 ноября добровольцы компании «ЭЛ5-Энерго» – сотрудники Кольского ветропарка, под руководством профессиональной художницы Натальи Михайловой в рамках акции «Мы рисуем счастье» Единого волонтерского центра начали расписывать коридор Мурманской областной детской клинической больницы яркими рисунками. Акция проводится с 2020 года в домах-интернатах области, и теперь в ней участвуют общественные пространства детских медицинских учреждений. 

Сотрудники Кольской ВЭС вместе с руководителем Единого волонтёрского центра Евгенией Чибис и профессиональным художником создали красочные и жизнерадостные рисунки для маленьких пациентов областной детской больницы – единственного детского многопрофильного стационара на Кольском полуострове. Скоро на стенах холла появятся рисунки уникальной арктической природы Заполярья и его узнаваемые достопримечательности, в том числе, и Кольский ветропарк – самый мощный в мире за полярным кругом. 

«С Единым волонтёрским центром мы сотрудничаем на регулярной основе. И поэтому проект «Мы рисуем счастье» не стал для нас исключением. Во-первых, для компании «ЭЛ5-Энерго» – корпоративное волонтёрство – это уже часть ДНК нашей рабочей культуры. И чтобы сделать пребывание юных пациентов в стенах больницы более комфортным совместно с волонтёрами центра мы создали яркий и привлекающий внимание арт-объект», – отметил генеральный директор Кольской ВЭС (ПАО «ЭЛ5-Энерго») Александр Панов. 

«Это уже шестое пространство для детей, которое преображается силами волонтеров. Изначально в акции участвуют дома-интернаты, но осенью мы предложили корпоративным волонтерам сделать ярче стены в детских медицинских учреждениях, и самыми первыми отозвались добровольцы Кольской ВЭС. Уверена, они получат огромное удовольствие от участия в ней: совместное творчество объединяет коллектив, а когда рисунок будет готов, волонтеры увидят реакцию детей и коллектива больницы - это точно вдохновит на новые добрые дела», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис. 

В настоящее время в Мурманской областной детской клинической больнице находится 350 детей. Все они или проходят лечение, или получают диагностическую помощь, причем часто находятся в стационаре вместе с родителями.

«Любые позитивные эмоции благотворно влияют на процесс лечения. И это не только про детей, которые получают здесь лечение, но и про сотрудников, которые ежедневно по много раз идут по этим коридорам. Это возможность немного отвлечься, вспомнить, что за стенами больницы есть жизнь, она прекрасна, как и наша северная природа. Чем приятнее обстановка, тем детям будет спокойнее и веселее», – отметила главный врач Мурманской областной детской клинической больницы Дарья Пушкарева. 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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