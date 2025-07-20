«Мы рисуем сказку»: необычное приключение для воспитанников летнего оздоровительного лагеря устроили сотрудники музея

18 июля в Выставочном зале Детской художественной школы Мурманск на творческом занятии ребята узнали историю изобразительных техник и проследили путь от первых иллюстраций, созданных в древнем Египте в 1250 году до н.э., и средневековых гравюр до современных компьютерных изображений. Школьники познакомились с работами Ивана Билибина, сопровождающими русские народные сказки, и первыми иллюстрациями к детским книгам.

Как сообщает администрация города Мурманска, ребята узнали, что для создания выразительного и интересного персонажа важно придумать его историю, предпочтения и характер, но по-настоящему живым нарисованный герой получится, если узнать его недостаток. Постигнув эти секреты, каждый участник встречи смог включить фантазию и нарисовать неповторимого лешего — загадочного лесного духа из русских сказок.

Ещё одним интересным заданием для ребят стало применение мультимедийного оборудования в творчестве. С помощью специального проектора юные мурманчане оживили на экране сказочных персонажей из собственноручно раскрашенных на листе шаблонов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30447&page=1