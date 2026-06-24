«Мы северяне. 2026»: художники из Санкт-Петербурга представили в Мурманске новый выставочный проект

В Мурманском областном художественном музее открылась выставка «Мы северяне. 2026». Её авторы – творческая группа «10» и несколько приглашенных художников из Санкт-Петербурга.

С 2012 года участники объединения регулярно организуют совместные проекты и демонстрируют разнообразие современного искусства. Творцы много путешествуют, но большая часть их деятельности сосредоточена именно на Севере.

В экспозиции представлены работы 17 авторов, выполненные в разных техниках и жанрах. Их объединяет любовь к северной природе, родным городам и местам, которые вдохновляют художников на создание искренних произведений.

Выставка работает до 26 июля. (6+)

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457288549%2Fwall-139605315_33180