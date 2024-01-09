Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения – Сергей Шойгу

С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии. Безусловно, это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт.

Сегодня в Министерстве обороны РФ состоялось первое в этом году тематическое селекторное совещание с руксоставом Вооруженных Сил РФ.

Во вступительном слове министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу сказал: «Хочу ещё раз поздравить весь личный состав с Новым годом и поблагодарить всех, кто в праздничные дни нес службу на боевом посту, в составе дежурных смен и суточных нарядов, выполнял задачи в военных госпиталях, налаживал мирную жизнь в новых регионах.

Особые слова признательности нашим боевым товарищам, которые все это время профессионально и самоотверженно действовали на передовой.

Группировки российских войск методично снижают боевой потенциал ВСУ. За прошедший год потери противника превысили 215 тысяч человек и 28 тысяч единиц вооружения.

Мы сохраняем стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения.

Несмотря на истощение людского ресурса украинских формирований и отсутствие результатов на поле боя, США хладнокровно пытаются реализовать свои амбиции на мировое лидерство за счет жизней украинцев.

С подачи западных кураторов киевский режим продолжает гнать на убой своих солдат и ищет любые возможности для восполнения рядов украинской армии.

Безусловно, это не изменит ситуации на линии боевого соприкосновения, а только затянет военный конфликт.

Продолжим последовательно достигать цели специальной военной операции.

В декабре на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны мы подвели итоги деятельности Вооруженных Сил за прошлый год.

С учётом характера военных угроз и военно-политических рисков Верховный Главнокомандующий поставил перед нами ряд первоочередных и системных задач.

Одна из ключевых - поддержание на самом высоком уровне боеготовности ядерной триады, что обеспечивает стратегический баланс в мире.

Кроме того, продолжим оснащать армию и флот самым современным вооружением, в том числе основанным на технологиях искусственного интеллекта и новых физических принципах.

Также сосредоточим усилия на всестороннем снабжении войск, участвующих в специальной военной операции.

Будем наращивать поставки наиболее востребованных образцов. В частности, формировать серийную линейку беспилотных летательных аппаратов - от сверхмалых до тяжёлых ударных».

Фото: https://gov-murman.ru