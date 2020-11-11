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Мурманская область. Арктика (16+)11.11.20 14:30

«Мы создаём другое будущее нашим ребятам»: Андрей Чибис представил проект перезагрузки МГТУ на форуме «Сильные идеи для нового времени»

Сегодня в Москве стартовал трёхдневный форум «Сильные идеи для нового времени». В рамках региональной сессии «Вузы как институты развития» губернатор Андрей Чибис презентовал проект «Мурманский государственный технический университет – кадры будущего для экономики Мурманской области», вошедший в финальный список 300 наиболее перспективных идей.

«Ключевая задача для нас – формирование действительно мощного университета, который позволит не только обучать наших ребят, но и притягивать людей и готовить их для решения задач, которые сегодня есть в Арктике», – подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, проект развития МГТУ направлен на подготовку конкурентоспособных специалистов, способных реализовывать национальные и международные проекты в Арктике. Инициатива главы региона предполагает трансформацию мореходки в глобальный университет с международной кооперацией и исследователями мирового уровня. В задачи проекта входит и создание среды для формирования, развития и реализации инноваций и технологий для решения глобальных вызовов Арктики.

«Наш технический университет должен стать той средой, где можно не только получить качественное образование, но и в процессе обучения приобрести практические навыки, в идеале у будущего работодателя, и параллельно заниматься интересным для себя исследованием», – отметил губернатор.

Как сообщает региональное  Министерство информационной политики, концепция проекта предполагает определение основных направлений развития региона: морская логистика; минеральные ресурсы и освоение Арктического шельфа; арктическая экосистема и техносферная безопасность; морские технологии; арктические биоресурсы и биотехнологии.

Как заявил Андрей Чибис, совместная деятельность МГТУ и потенциальных работодателей, обеспечение притока частных инвестиций, создание новых лабораторий позволят реализовать уже имеющиеся проекты и те, которые только планируются.

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