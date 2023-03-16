«Мы стали одной командой»: портовики успешно прошли Президентскую программу подготовки управленческих кадров

Сразу три представителя АО «Мурманский морской торговый порт» успешно прошли обучение в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации. Занятия были организованы по направлениям «Топ-менеджер», «Управление и экономика предприятия», «Менеджер высшей квалификации» в ведущих вузах России: Российской академии народного хозяйства и государственной службы и в Санкт-Петербургском университете технологий управления и экономики.

«Обучение было построено с учётом использования современных форматов, что позволяло активно участвовать в образовательном процессе. Он был по-настоящему интересным и эффективным, в том числе, позволил наполнить новым содержанием само понятие «современный топ-менеджер», расширил границы того, какими навыками и компетенциями он должен обладать. Нам были даны управленческие инструменты, которые мы можем применять в работе. При этом чрезвычайно ценным было знакомство с коллегами-студентам, которые приехали со всей страны. С учётом высокого уровня участников программы, была возможность обменяться опытом и непосредственно познакомиться с наилучшими практиками», - сказала начальник отдела по социальным вопросам АО «ММТП» Светлана Рудакова.

Как рассказали наши коллеги, обучение включало лекции ведущих педагогов, тренинги, зачеты и экзамены и предполагало знакомство с передовыми примерами деятельности в выбранных сферах, а обмен опытом со слушателями, которые представляли самые разные регионы России, стал важным элементом образовательного процесса.

«Благодаря тому, что в программе участвовали представители самых разных регионов России, это само по себе позволило очень расширить круг общения. И у нас был по-настоящему классный преподавательский состав. Большое впечатление произвела система подготовки, в которой акцент был сделан на актуальную практическую информацию об экономических процессах», - отметил коммерческий директор АО «ММТП» Андрей Доценко.

«Очень важным и полезным было знакомство с интересными людьми из разных отраслей экономики, которые работают в различных крупных предприятиях частного и государственного секторов. Это дало возможность обменяться опытом, потому что у всех он - свой, а за время учёбы мы стали одной командой и всегда поддерживали друг друга. Несмотря на то, что обучение закончилось, мы поддерживаем связь, так что можно сказать, что после получения дипломов эта позитивная история не закончилась – она продолжается», - отметил директор по снабжению АО «ММТП» Александр Осипов.

По итогам курса учащиеся написали и защитили выпускные квалификационные работы. Впереди – применение полученных навыков в деятельности родного предприятия.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457251218%2Fwall-149919532_3048