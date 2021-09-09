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Мурманская область. Арктика (16+)09.09.21 13:00

«Мы уделяем внимание не только большим городам, но и маленьким посёлкам»: Андрей Чибис посетил Ловозерский район

Вчера губернатор Андрей Чибис совершил рабочую поездку в Ловозерский район. Глава региона провёл встречи с жителями Ревды и Ловозера.

«Очень здорово, что и в Ревде тоже идут изменения. Благоустраиваются дворы, строится скейт-парк для молодёжи и прочее. Вопросы на встрече очень конкретные, например, разрешить доступ в школьный бассейн. Он был ранее закрыт, потому что это дополнительные издержки работы в вечернее время. Мы договорились, что поможем муниципалитету эти издержки сократить», – отметил Андрей Чибис.

Среди других вопросов губернатор подчеркнул и ремонт дорог в муниципалитете, также поднимались темы благоустройства конкретных дворов, здравоохранения и прочие.

«И людей, конечно, волнует работа. Ведётся дискуссия вокруг того, закроется колония в Ревде или нет. Без какого-либо понимания про новые рабочие места в конкретном посёлке никаких решений по закрытию колонии принято быть не может», – добавил глава региона.

В Ревде Андрей Чибис также осмотрел результаты выполнения работ по благоустройству дворовой территории по улице Победы, 33. В рамках контракта произведён ремонт асфальтового покрытия дворового проезда с установкой бордюров и устройством тротуаров. На 50% уже завершены работы по благоустройству мест отдыха и детской площадки дворовой территории.

Ряд важных тем на встрече с губернатором подняли и жители сельского поселения Ловозеро. Среди них – назначение представителя народа саами для участия в решении вопросов местного значения. Андрей Чибис поддержал инициативу.

«В настоящее время в Ловозере ведётся благоустройство, ремонты в школе, в учреждениях культуры. Здесь живут очень позитивные и добрые люди, которые активно бьются за свой посёлок. И мы стараемся решать большинство их вопросов. Очень нравится настрой жителей, которые уже видят позитивные изменения», – сказал глава региона по итогам встречи.

Андрей Чибис также оценил ход выполнения работ по реализации проекта по обустройству «Литературной набережной», прилегающей к территории Ловозерской межпоселенческой библиотеки. В рамках программы инициативного бюджетирования уже установлены скамейки, фонари, выложена тротуарная плитка. Начался второй этап благоустройства с дальнейшей установкой скамеек, фонарей и качелей. Работы выполнены на 40%.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, член инициативной группы по актуализации стратегии «На Севере – жить!» Ирина Просоленко, ранее был организован сбор предложений северян и проанализированы все анкеты. Так, идеи, которые собрали большее количество голосов, вошли в стратегию.

«В частности, по Ловозерскому району одна из насущных проблем – это строительство, обустройство заправочной станции в Ловозере. Её с 2017 года здесь нет, и люди вынуждены ездить в Ревду. Сейчас решается вопрос на уровне правительства. И он поддержан, поскольку администрация Ловозерского района неоднократно обращалась по обустройству такой АЗС и поиску инвестора, – рассказала Ирина Просоленко. – Кроме того, давно требуется реконструкция площади имени Николая Кузнецова в Ревде. И вот в рамках комплексной застройки есть уже предпроектное решение, мы получили одобрение и поддержку губернатора в этой части. Думаю, это будет ещё одной из точек притяжения для населения».

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