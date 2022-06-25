Мы вами гордимся, перед вами открывается большое будущее! - Андрей Чибис поздравил выпускников региона на фестивале «Арктический берег»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера поздравил выпускников на фестивале «Арктический берег». На Поморской набережной в Коле собрались более 2 тысяч школьников из Мурманска и других городов области. В рамках мероприятия для выпускников 9-х и 11-х классов была организована масштабная праздничная программа.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера поздравил выпускников на фестивале «Арктический берег». На Поморской набережной в Коле собрались более 2 тысяч школьников из Мурманска и других городов области. В рамках мероприятия для выпускников 9-х и 11-х классов была организована масштабная праздничная программа.

«Мы вами гордимся, перед вами открывается большое будущее! Самое главное, - ничего не бойтесь, ведь ошибок не совершает тот, кто ничего не делает. Я убежден, у вас все получится, потому что вы сильные, смелые, настоящие. Желаю вам никогда не сдаваться и не изменять себе. Будьте уверены в своих силах, всё в ваших руках», - обратился к вчерашним школьникам глава Мурманской области Андрей Чибис.

Участниками фестиваля стали школьники, которые отличились за время учебы, выступали на научных конференциях и спортивных соревнованиях. Учитывались также заслуги в общественной и культурной жизни школы, участие в волонтёрском движении. Поощрили билетами на фестиваль также активных, творческих и инициативных выпускников.

Для школьников из отдалённых районов муниципальными органами управления в сфере образования был организован специальный трансфер на Поморскую набережную.

В рамках фестиваля «Арктический берег» для выпускников работали сразу несколько 3D-фотозон, интерактивные площадки и школа диджеинга. Гости мероприятия смогли написать на символах фестиваля - бумажных корабликах - заветные желания и запустить их в бассейне на одной из площадок мероприятия.

Кроме того, 15 парусников курсировали во время всего мероприятия по акватории близ Поморской набережной, поддержав концепт фестиваля «Арктический берег».

Образ бумажного кораблика также послужил основой для тематического оформления главной сцены. На этой площадке для выпускников было организовано яркое интро-шоу. Ведущими мероприятия стали яркая участница шоу «Comedy Баттл», блогер Женя Искандарова и обладатель искромётного чувства юмора резидент Comedy Club Женя Синяков.

«Арктический берег» завершился open air c участием популярной певицы – Мари Краймбрери, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

Фото и видео: https://vk.com/arctictv51