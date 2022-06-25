Спрос на флотских работников к лету вырос на 136%. Каких специалистов ищут компании и сколько им готовы платить - в обзоре hh.ru«Сбербанк» с июля вводит комиссию в 1,25% на переводы со своих карт на карты других банков через их сайты и приложения
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)25.06.22 13:00

Мы вами гордимся, перед вами открывается большое будущее! - Андрей Чибис поздравил выпускников региона на фестивале «Арктический берег»

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера поздравил выпускников на фестивале «Арктический берег». На Поморской набережной в Коле собрались более 2 тысяч школьников из Мурманска и других городов области. В рамках мероприятия для выпускников 9-х и 11-х классов была организована масштабная праздничная программа.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис вчера поздравил выпускников на фестивале «Арктический берег». На Поморской набережной в Коле собрались более 2 тысяч школьников из Мурманска и других городов области. В рамках мероприятия для выпускников 9-х и 11-х классов была организована масштабная праздничная программа.

«Мы вами гордимся, перед вами открывается большое будущее! Самое главное, - ничего не бойтесь, ведь ошибок не совершает тот, кто ничего не делает. Я убежден, у вас все получится, потому что вы сильные, смелые, настоящие. Желаю вам никогда не сдаваться и не изменять себе. Будьте уверены в своих силах, всё в ваших руках», - обратился к вчерашним школьникам глава Мурманской области Андрей Чибис.

Участниками фестиваля стали школьники, которые отличились за время учебы, выступали на научных конференциях и спортивных соревнованиях. Учитывались также заслуги в общественной и культурной жизни школы, участие в волонтёрском движении. Поощрили билетами на фестиваль также активных, творческих и инициативных выпускников.

Для школьников из отдалённых районов муниципальными органами управления в сфере образования был организован специальный трансфер на Поморскую набережную.

В рамках фестиваля «Арктический берег» для выпускников работали сразу несколько 3D-фотозон, интерактивные площадки и школа диджеинга. Гости мероприятия смогли написать на символах фестиваля - бумажных корабликах - заветные желания и запустить их в бассейне на одной из площадок мероприятия.

Кроме того, 15 парусников курсировали во время всего мероприятия по акватории близ Поморской набережной, поддержав концепт фестиваля «Арктический берег».

Образ бумажного кораблика также послужил основой для тематического оформления главной сцены. На этой площадке для выпускников было организовано яркое интро-шоу. Ведущими мероприятия стали яркая участница шоу «Comedy Баттл», блогер Женя Искандарова и обладатель искромётного чувства юмора резидент Comedy Club Женя Синяков.

«Арктический берег» завершился open air c участием популярной певицы – Мари Краймбрери, сообщает Министерство информационной политики Мурманской области.

 

 

 

 

Фото и видео: https://vk.com/arctictv51

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День предпринимателя: как живут микро, малый и средний бизнес и какие советы эксперты дают предпринимателям
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ. НОВЫЙ СОЗЫВМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
Комментарий к новости:Почта России бесплатно доставит открытки с видами Териберки с Арктического фестиваля в июле
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
Комментарий к новости:Капитальный ремонт объекта культурного наследия - жилой дом на проспекте Ленина, 80 в Мурманске возобновлён
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
Комментарий к новости:Михаил Шмаков предлагает индексировать заработную плату чаще
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
3031123456789101112131415161718192021222324252627282930123
-Скоро в эфире20:30«Блюда из рыбы по-астрахански». Документальный цикл (12+)21:25«Ресторан высокой кухни в Геленджике». Документальный фильм (12+)22:10«Золотая баба». Художественный фильм (12+)
-PRO Деньги (16+)В большинстве российских компаний зарплата сотрудников — это закрытая информация-PRO Валюту (16+)Курс доллара ослаб на 3 копейки, евро – на 2 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС заняла 2-е место в конкурсе «Лучшая АЭС в России»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 25 и 27 июня-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Проект закона об отмене возрастных ограничений для получения «Зарплаты мамы» внесён в Мурманскую областную Думу
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Как узнать ИНН человека по паспортным данным с помощью портала Himera Search?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика