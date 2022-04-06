«Мы видим, что настроения сейчас скорее осторожные, чем пессимистичные», - аналитики hh.ru

Аналитики hh.ru, крупнейшей российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, провели онлайн-опрос среди представителей малого и среднего бизнеса и выяснили, как они оценивают ближайшие перспективы компании на рынке. Опрос проводился 29 марта 2022 года среди свыше ста предпринимателей со всей России.

58% компаний-работодателей из сферы малого и среднего бизнеса сообщили, что оценивают своё положение на рынке в ближайшей перспективе как стабильное. Ещё 24% настроены позитивно, пессимистичных взглядов придерживаются только 18%.

Что касается планов по работе с персоналом, то 54% представителей малого и среднего бизнеса признали – сейчас они приостанавливают подбор новых сотрудников, однако, прилагают все усилия, чтобы сохранить существующую команду. Каждый десятый предприниматель (10%) сообщил, что в ближайшее время начнет расставаться с людьми или как минимум будет готовиться к этому. Наконец, треть опрошенных (33%) намерены продолжить нанимать сотрудников прежними темпами или даже усилить подбор.

Также опрос показал, что среди различных вопросов в сфере работы с персоналом в первую очередь небольшие компании сегодня волнуют материальная и нематериальные мотивация, удержание сотрудников (25%), поиск людей в условиях жёсткой экономии (14%), роль корпоративной культуры в малых компаниях (14%), а также эффективная работа с удаленными сотрудниками (12%) и развитие, и обучение персонала (11%).

«Мы отмечаем сохранение интереса предпринимателей к сервисам hh.ru. По опросам наших клиентов-работодателей из МСБ, мы видим, что настроения сейчас скорее осторожные, чем пессимистичные. Как это выражается в действиях небольших компаний на рынке труда? 25–30% клиентов заняли выжидательную позицию. Они подтверждают, что планы есть, новые сотрудники нужны, но пока откладывают поиск. Активный наём пока продолжается только в тех ситуациях, когда сотрудник нужен срочно. Во всех остальных случаях – это скорее временная заморозка найма и усиление работы с текущей командой. Самое важное сейчас – оставаться на связи и помогать друг другу, именно поэтому 29 марта мы запустили серию бесплатных онлайн-встреч для малого и среднего бизнеса «Вместе». Там мы с предпринимателями и экспертами обсуждаем, что ждёт эту сферу в России и как адаптироваться к новой реальности на рынке труда», - говорит Роман Сидоров, старший бренд-менеджер hh.ru направления малый и средний бизнес.

Кроме того, в hh.ru создали единое пространство, где собираем полезную, важную и актуальную информацию для работодателей https://events.hh.ru/hhcare. Здесь можно:

узнать о предстоящих онлайн-встречах с экспертами в сфере HR и предпринимателями на актуальные темы;

скачать бесплатный шаблон опроса для получения обратной связи от сотрудников;

понять, что будет с неиспользованными вакансиями, если вы временно заморозили найм;

прочитать свежий обзор рынка труда.

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