«Мы видим хороший спрос на квартиры в новостройках», - Ольга Вовк

В Мурманской области благодаря планомерной работе губернатора Андрея Чибиса и правительства региона в рамках стратегического плана «На Севере – жить!» возрождается жилищное строительство. Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, темпы строек долгожданных жилых домов в ходе рабочей поездки 13 августа оценили вице-губернатор региона Ольга Вовк и и.о. министра строительства Александра Карпова.

В графике объезда – 9 стройплощадок, начиная с Колы, где возводится первый за 30 лет жилой комплекс с символичным названием «Кольские огни», и заканчивая улицей Кирпичной, где скоро появится жилой комплекс из четырёх многоэтажек для отдельных категорий граждан и переселенцев из аварийного жилья.

«Одна из задач, которую поставили жители Мурманской области перед правительством при формировании стратегического плана «На Севере – жить!», – строительство нового жилья. Поскольку речь идёт не только о новых квадратных метрах и квартирах, но и о новом сервисе и качестве услуг в таких микрорайонах. Нам удаётся перезапустить отрасль жилищного строительства в принципе: в регион зашли новые застройщики, появляются новые микрорайоны. Теперь задача – набрать и держать темпы», – подчеркнула Ольга Вовк.

Как отметила заместитель главы региона, за последние три месяца темпы выросли везде. На стройплощадках ЖК «Кольские огни» на проспекте Защитников Заполярья в Коле и ЖК «Северное Сияние» на Молодёжном проезде в Мурманске подрядчики приступили к возведению этажей, завершив устройство фундаментов. Будущие жилые дома ЖК «Русский Север» и ЖК «Маяк» выросли уже до трёх-четырёх этажей.

«Главное – сейчас, мы видим хороший спрос на квартиры в новостройках. Скажу больше, застройщики сами такого не ожидали. Из выставленных на рынок 1794 квартир уже приобретено 369 квартир, причём 60% из них приобретены по программе «Арктическая ипотека». Сейчас мы рассматриваем новые проекты, которые связаны с расселением аварийного жилья, чтобы как можно больше людей получили возможность купить новую квартиру и переехать из аварийного жилья», – подытожила Ольга Вовк.

Стремятся вверх и девятиэтажки, строительство которых идёт за счёт областного бюджета, а квартиры в них предназначены для востребованных в регионе специалистов и граждан, расселяемых из аварийного жилья. Например, на улице Зелёной подрядчик уже возводит конструкции седьмого этажа из запланированных девяти. На улице Кирпичной строители готовятся завершить «коробку» первых трёх девятиэтажек.

«За последние шесть лет из аварийного жилья в благоустроенные квартиры переехали свыше 4270 человек. Таким образом удалось расселить больше 77 тысяч квадратных метров аварийного фонда. В частности, регион уже выполнил показатель нацпроекта в 2025 году по расселению граждан из аварийного жилья, переселив 360 человек. Конечно, объём непригодных для проживания домов ещё велик. Сейчас мы анализируем необходимость строительства новых домов для этих целей», – объяснила Александра Карпова.

Кроме новых многоквартирных домов в Мурманске стартовало и строительство двух жилых комплексов индивидуальных жилых домов. В ближайшие три года на улице Шевченко появится 130 коттеджей.

«Основные два вопроса, который необходимо решить перед запуском таких проектов, – это предоставление земельного участка и обеспечение его инженерной инфраструктурой и инвестор, который готов его освоить. С учётом того, что сегодня в регионе действуют «Арктическая» и «Семейная ипотеки», а также успешно реализуется программа «Свой дом в Арктике», был дан мощный толчок развитию индивидуального жилищного строительства. В частности, коттеджные посёлки на улице Шевченко строят компании, которые были созданы в Мурманской области благодаря этому импульсу», – обратил внимание Дмитрий Димитриев, генеральный директор Центра содействия жилищному строительству Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551786/#&gid=1&pid=49