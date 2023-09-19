«Мы видим перспективу дальнейшего взаимодействия и развития новых рынков»: Андрей Чибис провёл рабочую встречу с генеральным консулом Республики Казахстан в г. Санкт-Петербурге Дмитрием Михно

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис и генеральный консул Республики Казахстан в г. Санкт-Петербурге Дмитрий Михно на рабочей встрече рассмотрели направления дальнейшего взаимодействия.

«У нас есть позитивная динамика роста торгового оборота. За 2022 год между Мурманской областью и Казахстаном оборот увеличился в 2,3 раза в сравнении с 2021 годом, а уже за первое полугодие 2023 года торговый оборот превысил показатели аналогичного периода 2022 года в 6,3 раза. В первую очередь, рост произошёл за счёт импорта оборудования и механических устройств, экспортировались рыба, пищевые продукты, фармацевтическая продукция. Мы видим перспективу дальнейшего взаимодействия и развития новых рынков», – рассказал губернатор.

«Считаем, что у нас есть большой потенциал по увеличению объемов торгового оборота. Готовы интенсивно работать в этом направлении», – отметил Дмитрий Михно.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, помимо тесных торговых взаимосвязей с казахскими партнёрами, Андрей Чибис обозначил, что необходимо наращивать взаимодействие по реализации крупных промышленных проектов в области технологического обеспечения.

«У Казахстана есть ряд технологий, которые можно внедрить на промышленных предприятиях региона. Также существует заинтересованность в совместной образовательной и научной деятельности, в частности это касается подготовки высококвалифицированных кадров по инженерным специальностям и обмене студентов», – подчеркнул губернатор.

Дмитрий Михно, говоря о туризме, отметил, что доступная логистика авиасообщений даёт дополнительный толчок для развития сотрудничества в данной отрасли.

«Также нашим министерством индустрии и торговли подготовлен перечень инвестиционных проектов, в которых бизнесу Мурманска будет интересно совместно поработать», – сказал генеральный консул.

Фото: https://gov-murman.ru