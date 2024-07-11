«Мы вкладываем в Кандалакшу – и ясно прослеживается позитивная динамика изменений городской среды», - Андрей Чибис

Ремонт дорог, кровли, реанимации и оперблока районной больницы: губернатор Андрей Чибис дал ряд поручений по итогам рабочей поездки в Кандалакшу. В муниципалитете глава региона посетил социальные объекты, где проведены и продолжаются работы в рамках плана «На Севере – жить».

В рамках стратегического плана в городе идёт масштабная реконструкция участка автодороги на улице Горького. Выполнен вынос линейных объектов канализационных сетей и кабельных линий, проведены работы по устройству ливневой канализации, проложены ряд участков и колодцев, выполнена врезка в существующие сети. Установлены новые опоры уличного освещения. Идет устройство основания проезжей части, асфальтирование дороги и тротуаров.

За счёт областной субсидии по программе «На Севере – твой проект» ремонтируется подвесной пешеходный мост через реку Ниву. Работы почти завершены: обновлены бетонные и металлические конструкции, освещение.

Андрей Чибис посетил пространство, преобразуемое под «СОПКИ.СПОРТ» на базе городского плавательного бассейна на Курасова, 6. Здесь уже завершён ремонт: обновлён зал, раздевалки и душевые в соответствии с дизайн-проектом; устанавливаются современные тренажеры, также закуплен инвентарь. Кроме того, в здании бассейна уже выполнены работы по ремонту кровли, частичной замене окон, дизайну и текущему ремонту лестничного марша, завершается обновление гардеробной зоны.

Ещё одной точкой посещения стал музей Кандалакшского государственного природного заповедника. Он работает с 1957 года, в экспозиции – более 200 экспонатов, которые знакомят с морскими и лесными птицами, млекопитающими и другими обитателями заповедника и Мурманской области. Представлены диорамы «Морское дно», «Птицы Белого моря», «Птицы Баренцева моря». При музее работает визит-центр, где можно посмотреть видеофильмы. Ежегодно музей посещает около трёх тысяч человек. Кроме того, сотрудники музея проводят тематические занятия, акции и праздники для школьников, выездные фотовыставки, читают лекции и оказывают консультационную помощь педагогам.

Также губернатор осмотрел благоустройство морской набережной, где реализован проект «Город у Белого моря». Глава региона пообщался с жителями, которые сообщили, что это популярное и удобное место отдыха. На набережной проводится множество мероприятий, установлены детская площадка и качели, смотровая вышка, павильон для проката, ярмарочные павильоны, сцена, парковка для велосипедов, скамейки, информационные щиты, спортивная и скейт-площадка. Территория продолжает благоустраиваться, запланировано открытие гостиницы.

«На набережную, как люди здесь говорят, любо-дорого смотреть. То, что мы инвестируем в Кандалакшу и район, конечно, очень заметно. Меняются дороги, дворы, устанавливаются новые детские игровые и спортивные комплексы. Новая спортивная инфраструктура появилась в зоне отдыха. Мы с вами заходили в пространство «СОПКИ.СПОРТ», которое в ближайшее время начнёт работу, очень хороший зал. В рамках программы «На Севере – твой проект» подана инициатива ремонта бассейна, чтобы спортивный объект надлежащим образом функционировал. Призываю жителей поддержать на голосовании, чтобы выделить финансирование. В следующем году сделаем ремонт объездной дороги, которая ведёт к алюминиевому заводу. Дополнительно посмотрел, как в рамках программы «На Севере – твой проект» идёт ремонт моста, предварительно там было заменено освещение. Улицу Горького не ремонтировали с советских времен – был грунт. А теперь это хорошая дорога, с удобной парковкой», – отметил губернатор по итогам осмотра.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, глава региона также заехал в районную больницу. Здесь проведён ремонт ряда помещений. Губернатор сообщил, что в этом году обновят кровлю учреждения, на будущий год планируют заложить средства на ремонт реанимации и оперблока.

«Мы вкладываем в Кандалакшу – и ясно прослеживается позитивная динамика изменений городской среды. Поэтому как активно помогали, так и будем помогать», – подчеркнул Андрей Чибис.

Фото: https://gov-murman.ru