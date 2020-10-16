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Мурманская область. Арктика (16+)16.10.20 16:05

«Мы вместе» - в Кольском районе наградили волонтёров

Сегодня глава администрации Кольского района Александр Лихолат наградил участников Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Памятные медали получили четыре волонтёра из Кольского района.

Церемония награждения состоялась в Кольском районном Центре культуры. Она прошла в формате круглого стола. В непринуждённой обстановке, за чашкой чая, соблюдая безопасную дистанцию, волонтёры смогли напрямую пообщаться с главой районной администрации и представителями Единого волонтёрского центра Мурманской области.

Для справки, памятная медаль «За бескорыстный вклад в организацию Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе» учреждена распоряжением Президента Российской Федерации от 11.06.2020 для вручения гражданам Российской Федерации и российским организациям, внёсшим вклад в подготовку и проведение Общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе».

Как сообщает администрация Кольского района, сегодня эту медаль вручили самым активным волонтёрам Кольского района. В период пандемии и самоизоляции они исполнили наибольшее количество заявок, принимали участие в формировании и выдаче бесплатных продуктовых наборов, а также оказывали всевозможную помощь гражданам различного возраста.

В муниципалитете первыми обладателями почётных медалей стали:

Ирина Ивановна Матвейчук – тьютор ГОБОУ Мурманская коррекционная школа № 1. Она исполнила 14 заявок по г. Кола, в том числе осуществляла выход к лицам, заразившимся коронавирусной инфекцией. Доставила более 40 продуктовых наборов гражданам г. Колы.

Елена Леонидовна Нагорная – ведущий специалист сектора охраны прав детей Управления образования администрации Кольского района. Елена Леонидовна является координатором акции «Тележка добра» в Кольском районе. В рамках акции сформировала 46 продуктовых наборов и совместно с Кольским комплексным центром социального обслуживания населения осуществляла выдачу наборов нуждающимся гражданам Кольского района. Елена Леонидовна лично доставила 15 наборов.

Ольга Вячеславовна Таширева – ведущий специалист отдела муниципального контроля администрации Кольского района. Организовала получение и подготовку к выдаче продуктовых наборов, переданных региональным отделением Общероссийского Народного Фронта и спонсором - Кольским пивоваренным заводом. Ольга Вячеславовна лично доставила более 30 продуктовых наборов гражданам г. Колы, а также неоднократно участвовала в акциях по бесплатной раздаче средств индивидуальной защиты.

Мария Ивановна Шевчик -  заведующий публичным центром правовой информации Межпоселенческой библиотеки Кольского района, руководитель волонтёрской группы «САМИ - Союз активных, молодых, инициативных». Мария Ивановна регулярно оказывала помощь гражданам в период пандемии. Лично доставила более 30 продуктовых наборов гражданам г. Колы и занималась раздачей масок.

- Постановлением областного правительства 16 октября в регионе вновь вводится режим повышенной готовности и вновь вводятся дополнительные ограничительные меры. Прежде всего, на домашнюю самоизоляцию снова отправляются пенсионеры возрастом от 65 лет и старше, - отметил на церемонии награждения Александр Лихолат. – Так что волонтёрское движение сейчас актуально как никогда. В муниципалитете возобновляются мероприятия по оказанию социальной помощи пожилым людям. Наши волонтёры снова будут участвовать в этих акциях. Спасибо вам за эту бесценную работу!

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