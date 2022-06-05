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Мурманская область. Арктика (16+)05.06.22 11:00

Мы вместе хотим сделать Мурманск не просто самым большим в мире городом за Полярным кругом, но и самым современным - Игорь Шувалов

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, 3 июня в Мурманске работала делегация госкорпорации развития «ВЭБ.РФ». Глава госкорпорации Игорь Шувалов вместе с губернатором Андреем Чибисом посетил территорию будущего комплекса «Новый Мурманск». Игорь Шувалов напомнил, что регион демонстрирует высокие экономические показатели, и это заметно по внешнему виду Мурманска – город хорошеет, обновляется.

«Мы вместе хотим сделать Мурманск не просто самым большим в мире городом за Полярным кругом, но и самым современным. Проект «Новый Мурманск» как раз отвечает этим амбициозным задачам. Свежий подход к видению городского пространства изменит настроение горожан, предоставит для них новые возможности. Наконец-то в морской столице Заполярья появится своя набережная, где смогут проводить время и жители всего региона, и туристы», – отметил Игорь Шувалов.

Андрей Чибис поблагодарил главу «ВЭБ.РФ» за высокую оценку проекта и подчеркнул, что благодаря всесторонней поддержке область готова приступить к начальному этапу его реализации.

«Накануне правительственная комиссия по региональному развитию одобрила нашу заявку на выделение 1,15 млрд рублей. Проект принципиально важен для жителей всей области. Не секрет, что в выходные дни люди из отдаленных городов и поселков приезжают в Мурманск, чтобы, что называется, сменить картинку перед глазами, отдохнуть всей семьей. И, конечно, это важно сделать для гостей нашего города, туристов, чтобы они хотели вернуться, насладившись морскими видами, а значит, оставить деньги в нашем регионе», – сказал Андрей Чибис.

Общий объём финансирования проекта составит 16,8 млрд рублей, и регион уже получил 4,5 млрд рублей. Для реализации проекта «Новый Мурманск» сформирована команда с участием Минвостокразвития РФ, «ВЭБ.РФ», Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Концепция проекта была представлена на Петербургском международном экономическом форуме в июне 2021 года. Развитие конгрессно-выставочной и деловой инфраструктуры входит в число приоритетов Стратегии развития Арктики до 2035 года.

Важным преимуществом для инвесторов станет возможность воспользоваться уникальными арктическими льготами при запуске проектов на территории «Нового Мурманска». Реализация проекта осуществляется в рамках стратегического плана мероприятий «На Севере – жить».

Подробнее рассказывая участникам делегации «ВЭБ.РФ» о проекте, губернатор отметил, что правительство Мурманской области взяло курс на создание общественного пространства, которое станет точкой притяжения для жителей, туристов, инвестиций и идей.

Крытый тематический парк-мост станет изюминкой проекта. Логическим продолжением территории станет Музей Арктики с остекленной смотровой площадкой для наблюдения за северным сиянием и инсталляцией. Также здесь появится концертный зал – площадка, оснащенная самым современным оборудованием, востребована артистами и северянами, ценящими музыкальное искусство. Глава региона отметил, что в ходе разработки проекта вместо делового центра решили обустроить парк, где смогут гулять семьи с детьми и гости областного центра.

Проект не будет мешать работе действующих предприятий и при этом соединит морской, железнодорожный и автобусный вокзалы, взяв на себя роль транспортного узла, сообщает региональное Министерство информационной политики.

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