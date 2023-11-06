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Мурманская область. Арктика (16+)06.11.23 10:00

Мы вместе: в День народного единства на одной сцене выступили артисты Приморского района и Мурманской области

4 ноября в Приморском районе Запорожской области состоялся фестиваль творчества «Мы вместе!». С приветственным словом к жителям подшефной территории выступил заместитель губернатора Мурманской области Владимир Евменьков, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, а также глава Приморска Владимир Прокопенко и министр культуры Кольского Заполярья Ольга Обухова.

В торжественной части состоялось награждение Благодарственными письмами Мурманской областной Думы жителей района за вклад в общественно-политическую работу и развитие сферы образования. Отличившиеся сотрудники учреждений культуры получили Благодарственные письма регионального Минкульта. Также северяне передали местному Дому культуры новые костюмы для эстрадного ансамбля и костюмы Деда Мороза и Снегурочки.

Как сообщает региональное Министерство культуры, в фойе маленьких и взрослых зрителей встречала выставка детских рисунков, а в ходе программы на сцене артисты Приморска, Орловки, Петровки, Зеленовки, Райновки и Мурманской области исполнили Гимн Российской Федерации, песни о любви к своей стране, вере, добре и единстве.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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