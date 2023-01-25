Мы всегда готовы поддержать нашу инициативную и талантливую молодёжь — Юрий Сердечкин

В преддверии Дня российского студенчества глава администрации города Мурманска Юрий Сердечкин встретился с активом Мурманского городского студенческого Совета и поздравили молодых людей с предстоящим праздником.

Напомним, Мурманский городской студенческий Совет — некоммерческая общественная организация, работающая при администрации Мурманска. Она координирует органы студенческого самоуправления и реализует на территории города социальные проекты и мероприятия.

В ходе беседы подвели итоги работы за 2022 год и обсудили планы на будущее.

Мурманский городской студенческий Совет существует с 2000 года. На сегодняшний день в него входят 45 обучающихся средних и высших учебных заведений города.

— Эти ребята принимают участие в решении многих городских вопросов, активно делятся идеями, помогают с организацией мероприятий. Ну, а мы, в свою очередь, всегда готовы поддержать нашу инициативную и талантливую молодёжь, — отметил Юрий Сердечкин.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=24196&page=1