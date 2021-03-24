Мурманская область. Арктика (16+)24.03.21 09:00
«Мы выбираем здоровье!» - Данил Старицин
В АО «Мурманский морской торговый порт» проходит конкурс трудовых коллективов «Мы выбираем здоровье!». Он посвящён здоровому образу жизни, физической культуре и спорту.
Торговый порт открывает цикл публикаций «Менеджеры здоровья» о тех представителях трудового коллектива, кто увлекается спортом и считает физическую культуру неотъемлемой частью своей жизни. Сегодня компания представляет первого героя конкурса – слесаря-сантехника участка по обслуживанию систем теплоснабжения и пылеподавления АО «ММТП» Данила Старицина.
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