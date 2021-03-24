«Мы выбираем здоровье!» - Данил Старицин

Здравствуйте, зрители телеканала «Арктик-ТВ». Пишет Вам большой спец. в области педагогики! С большим интересом я и весь коллектив МБОУ КШМ просмотрели телепередачу "КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ" с участием

Валентина С.

Поддерживаю: верните уборку дворов городу! Для начала пока ее, хотя бы. Потому что УК были созданы для бизнеса, не для людей, никто не спрашивал нас, просто уверяли, что так будет лучше. МУ ЖСК сами ч