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Мурманская область. Арктика (16+)29.09.21 13:30

«Мы выбираем здоровье!» - «передовики вакцинации» торгового порта получили признание коллег и кофе-машины

Определены победители очередного этапа конкурса «Мы выбираем здоровье!», который проходит в АО «Мурманский морской торговый порт» среди работников и трудовых коллективов. Он назывался «Передовики вакцинации», и, как следует из названия, был посвящён вопросам иммунизации против новой коронавирусной инфекции.

В числе победителей, показавших наивысшие результаты, были названы бригада №29 грузового района №1 АО «ММТП» и Дирекция по охране труда, пожарной и промышленной безопасности АО «ММТП», а главный приз – кофе-машина – досталась комплексной бригаде №2 грузового района №2 АО «ММТП». Аналогичный конкурс был проведен в ООО «Мурманский балкерный терминал», а кофе-машина досталась работникам комплекса по перевалке железорудного концентрата. Сотрудники этих подразделений в числе первых обеспечили стопроцентную вакцинацию в трудовых коллективах.

«В рамках нашего конкурса «Мы выбираем здоровье!», который успешно проходит на предприятии в течение нескольких месяцев, мы специально сделали акцент на вакцинацию на одном из этапов, поскольку именно этот аспект охраны здоровья сейчас особенно важен. Награды получили те подразделения, которые активно включились в процесс вакцинации и обеспечили высокий барьер защиты от COVID-19. Тем самым они проявили заботу не только о своем здоровье, но и здоровье своих коллег и приняли активное участие в формировании коллективного иммунитета», - подчеркнула заместитель директора по персоналу АО «ММТП» Ирина Павлова.

Напомним, конкурс «Мы выбираем здоровье!» проходит в АО «ММТП» до 31 ноября 2021 года. Для победы в нем необходимо следить за своим здоровьем, соблюдать требования охраны труда, посещать профилактические обследования по программам дополнительного медицинского страхования, принимать активное участие в спортивных мероприятиях порта, выполнять задания спортивных и творческих конкурсов, выкладывать на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» публикации на темы спорта и здорового образа жизни с хэштегом #ММТП_Мы выбираем здоровье.

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