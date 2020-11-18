Жители и предприятия Мурманской области по-прежнему предпочитают хранить средства на банковских вкладахРосприроднадзор проверит 36 стивидоров, занимающихся перевалкой угля
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)18.11.20 11:00

Мы являемся «держателями» международной арктической повестки – Андрей Чибис

«Мы являемся инициаторами и в хорошем смысле слова «держателями» международной арктической повестки», – так губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал итоги прошедшей 17 ноября в режиме онлайн III международной сессии «Сотрудничество в Арктике».

Дискуссионная площадка, создание которой было инициировано властями Мурманской области два года назад, успела приобрести репутацию серьёзного форума, посвящённого обсуждению самых насущных, практических вопросов повседневной жизни и развития арктических стран и регионов. На этот раз темами секций в рамках сессии стали: «Арктика сегодня и завтра»; «Баренцево сотрудничество – история успеха»; «Сотрудничество городов-побратимов: взгляд в будущее».

Дистанционный режим, в котором прошла сессия, не стал помехой для обмена мнениями. Более того, высокий уровень площадки продемонстрировали направленные в адрес сессии «Сотрудничество в Арктике» приветствия официальных лиц, таких как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, спецпредставитель Президента РФ по вопросам экологии, природоохранной деятельности и транспорта Сергей Иванов, члены Совета Федерации Константин Косачёв и Алексей Пушков. В работе сессии принял участие ряд высокопоставленных дипломатов и руководителей регионов арктических государств, среди которых – Чрезвычайные и Полномочные Послы Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии в РФ, посол ЕС в Российской Федерации Маркус Эдерер, губернатор финской Лапландии Мика Риипи. Модератором сессии традиционно выступил глава Международного Баренцева секретариата Томас Халлберг.

Во всех трёх секциях Мурманская область предложила вниманию участников целый набор практических достижений и предложений.

Так, в рамках секции «Арктика сегодня и завтра» Андрей Чибис рассказал зарубежным коллегам о мерах, принимаемых в Заполярье для повышения инвестиционной привлекательности и экологической безопасности региона, для «перезагрузки» системы высшего образования и создания на Мурмане современной туристической индустрии.

«Мы ни на секунду не остановились в решении задач экономического развития, повышения качества жизни людей, несмотря на то, что много сил и времени тратим на борьбу с пандемией коронавируса», – подчеркнул губернатор.

Глава Мурманской области отметил, что в период пандемии особенно хорошо зарекомендовал себя формат Баренцева сотрудничества.

«Мы с коллегами – губернаторами Баренцрегиона уже два раза собирались и обсуждали текущую ситуацию, обменивались практиками – какие действия и решения принимаются властями и по минимизации рисков, и по развитию экономики. Это очень наглядный пример эффективности Баренцева сотрудничества перед лицом конкретной угрозы для всего мира», – сказал Андрей Чибис, напомнив, что в данный момент идёт работа по созданию на базе интернет-площадки Баренцева секретариата отдельного портала, посвящённого текущей ситуации с коронавирусом в Баренцрегионе и противодействию пандемии.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе дискуссии о сотрудничестве городов-побратимов губернатор Мурманской области поделился с участниками сессии опытом городского развития на примере Мурманска. Среди конкретных шагов Андрей Чибис назвал цифровизацию управления ЖКХ и проект перестройки участка порта в новое городское пространство с культурно-деловым центром.

Глава региона сделал особый акцент на том, что во всех без исключения упомянутых сферах деятельности Мурманская область приглашает друзей и партнёров к широчайшему сотрудничеству.

«Эта сессия свидетельствует об очень высоком статусе Мурманской области и ключевой её роли в международной арктической повестке. В преддверии того, что Россия на два года станет председателем Арктического совета, Мурманская область, по мнению наших коллег из МИД, является в Арктике флагманом и лидером. Для нас это принципиально важно», – резюмировал результаты работы сессии «Сотрудничество в Арктике» Андрей Чибис.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Показатель долговой нагрузки растёт у всех категорий российских заёмщиков независимо от уровня доходов - ОНФ
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМПРИЧАЛЫ ИЗ СТАЛИ«Лапландия». 35 лет
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВысокий уровень доверия - избиратели региона отдали предпочтение кандидатам от партии «Единая Россия»
-

Последние комментарии

Андрей
15.11.20 14:53
Вы т***е, на 5 этаж тащиться, чтобы сдать вымытую бутылку из под колы? * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:В воскресенье в Мурманске состоится сбор вторсырья
Константин
13.11.20 08:57
Обдираловка , баринам на гучи не хватает
Комментарий к новости:135 жителей Мурманска могут быть оштрафованы за нарушение режима самоизоляции
Евгений_М
11.11.20 23:20
Все таки здорово, что наши у нас есть атомный ледокольный флот! Ледокол просто уникальный, как, впрочем, и те, что уже вовсю работают в Арктике.
Комментарий к новости:Атомоход «Арктика» выйдет на трассы Севморпути в конце недели
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930123456
-Скоро в эфире15:50«Tele Travel». Информационная программа (12+)16:05«Жизнь по новым правилам». Тематическая программа (12+)16:30«Достояние республик». Документальный цикл (12+)
-PRO Деньги (16+)В Мурманской области отмечается рост средней стоимости одного квадратного метра жилья на вторичном рынке-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился почти на 33 копейки, евро теряет почти 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Энергетики обнаружили подпольную майнинговую ферму в селе Тулома-PRO ЖКХ (18+)ОНФ просит прокуратуру защитить права жильцов микрорайона Абрам-Мыс Мурманска, в разгар пандемии оставшихся без горячей воды-PRO Нефть и газ (18+)Сделано четвертое крупное открытие «Газпрома» на шельфе полуострова в Карском море за последние два года-PRO Законы (18+)Увеличен срок на обновление сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРИП
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2020
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика