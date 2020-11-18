Мы являемся «держателями» международной арктической повестки – Андрей Чибис

«Мы являемся инициаторами и в хорошем смысле слова «держателями» международной арктической повестки», – так губернатор Мурманской области Андрей Чибис прокомментировал итоги прошедшей 17 ноября в режиме онлайн III международной сессии «Сотрудничество в Арктике».

Дискуссионная площадка, создание которой было инициировано властями Мурманской области два года назад, успела приобрести репутацию серьёзного форума, посвящённого обсуждению самых насущных, практических вопросов повседневной жизни и развития арктических стран и регионов. На этот раз темами секций в рамках сессии стали: «Арктика сегодня и завтра»; «Баренцево сотрудничество – история успеха»; «Сотрудничество городов-побратимов: взгляд в будущее».

Дистанционный режим, в котором прошла сессия, не стал помехой для обмена мнениями. Более того, высокий уровень площадки продемонстрировали направленные в адрес сессии «Сотрудничество в Арктике» приветствия официальных лиц, таких как министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, спецпредставитель Президента РФ по вопросам экологии, природоохранной деятельности и транспорта Сергей Иванов, члены Совета Федерации Константин Косачёв и Алексей Пушков. В работе сессии принял участие ряд высокопоставленных дипломатов и руководителей регионов арктических государств, среди которых – Чрезвычайные и Полномочные Послы Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии в РФ, посол ЕС в Российской Федерации Маркус Эдерер, губернатор финской Лапландии Мика Риипи. Модератором сессии традиционно выступил глава Международного Баренцева секретариата Томас Халлберг.

Во всех трёх секциях Мурманская область предложила вниманию участников целый набор практических достижений и предложений.

Так, в рамках секции «Арктика сегодня и завтра» Андрей Чибис рассказал зарубежным коллегам о мерах, принимаемых в Заполярье для повышения инвестиционной привлекательности и экологической безопасности региона, для «перезагрузки» системы высшего образования и создания на Мурмане современной туристической индустрии.

«Мы ни на секунду не остановились в решении задач экономического развития, повышения качества жизни людей, несмотря на то, что много сил и времени тратим на борьбу с пандемией коронавируса», – подчеркнул губернатор.

Глава Мурманской области отметил, что в период пандемии особенно хорошо зарекомендовал себя формат Баренцева сотрудничества.

«Мы с коллегами – губернаторами Баренцрегиона уже два раза собирались и обсуждали текущую ситуацию, обменивались практиками – какие действия и решения принимаются властями и по минимизации рисков, и по развитию экономики. Это очень наглядный пример эффективности Баренцева сотрудничества перед лицом конкретной угрозы для всего мира», – сказал Андрей Чибис, напомнив, что в данный момент идёт работа по созданию на базе интернет-площадки Баренцева секретариата отдельного портала, посвящённого текущей ситуации с коронавирусом в Баренцрегионе и противодействию пандемии.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в ходе дискуссии о сотрудничестве городов-побратимов губернатор Мурманской области поделился с участниками сессии опытом городского развития на примере Мурманска. Среди конкретных шагов Андрей Чибис назвал цифровизацию управления ЖКХ и проект перестройки участка порта в новое городское пространство с культурно-деловым центром.

Глава региона сделал особый акцент на том, что во всех без исключения упомянутых сферах деятельности Мурманская область приглашает друзей и партнёров к широчайшему сотрудничеству.

«Эта сессия свидетельствует об очень высоком статусе Мурманской области и ключевой её роли в международной арктической повестке. В преддверии того, что Россия на два года станет председателем Арктического совета, Мурманская область, по мнению наших коллег из МИД, является в Арктике флагманом и лидером. Для нас это принципиально важно», – резюмировал результаты работы сессии «Сотрудничество в Арктике» Андрей Чибис.