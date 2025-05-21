«Мы за ценой не постоим»: открыта уникальная выставка-витрина, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества

В Мурманской областной детско-юношеской библиотеке имени В. П. Махаевой, в отделе детского чтения открыта уникальная выставка-витрина, посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества.

Как сообщает vk.com/modub51, с её помощью можно окунуться в атмосферу подвига и героизма нашего народа. Память о тех, кто сражался за свободу и мир, должна жить в каждом из нас.

На выставке вы найдёте книги о тех, кто выстоял и победил, несмотря на страшные испытания: о солдатах, женщинах и детях, обо всех, кто бился с врагом на суше, на море и в небе, трудился в тылу, и даже о братьях наших меньших – животных.

Особенно интересно будет полистать серию «Прадедушкины медали» и узнать, в каких битвах участвовали ваши родственники. А для тех, кто любит технику, на выставке представлены модели танков, самолётов и уменьшенная копия легендарной машины «Победа».

Выставка будет работать до конца лета. (6+)

Фото: https://vk.com/modub51?z=photo-160249165_457341808%2Fwall-160249165_25493